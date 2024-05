Como po 21 latach awansowało do Serie A i jest to projekt po którym można sobie sporo obiecywać z racji majętności jego właścicieli. Rodzina Hartono z Djarum Group to miliarderzy, którzy dorobili się na biznesie tytoniowym. Po wejściu do włoskiej elity nie planują się zatrzymać z inwestowaniem projektu, zlokalizowanego w pobliżu słynnego jeziora Como. Wiele nazwisk, które łączono ostatnio z beniaminkiem może i brzmi jak plotki wyssane prosto z palca, ale tak być nie musi.

Como ma wielkie plany

Cesc Fabregas w duecie z walijskim trenerem Osianem Robertsem wywalczyli awans do Serie A, dzięki czemu klub znad jeziora wraca do elity po 21 latach. Jeszcze w 2019 roku, klub grał w Serie D, a w 2021 roku w trzeciej lidze – w tamtych sezonach, a także dzisiejszym składzie drużyny znajdował się Alessandro Gabrielloni. Teraz planem jest, aby wzmocnić zespół, by mógł pozostać w lidze na wiele lat.

'Promovendus wil stunten: Modrić en Pedro moeten door troef naar Como komen' https://t.co/pxN2poyFaK — VoetbalPrimeur.be (@VoetbalPrimeurB) May 15, 2024

Największą z wymienionych gwiazd łączonych z Como jest Luka Modrić. W tym sezonie Chorwat ma ostatni rok umowy z Realem Madryt i nie podoba mu się, że gra tak mało. Carlo Ancelotti stawia jednak na innych, także z uwagi na wiek zdobywcy Złotej Piłki.

Modrić mimo 38 lat ma w zespole „Królewskich” rolę, która pozwala mu grać i jednocześnie odciążyć mięśnie po wielu sezonach grania ogromnej liczby minut. Modrić nie jest zadowolony, że gra mniej niż by chciał, dlatego warto obserwować jego sytuację latem. W dodatku, projekt Fabregasa mógłby go zachęcić do przybycia choćby tym, że jest względnie blisko Chorwacji, w pięknym miejscu.

Drugim z nazwisk jest Pedro Rodriguez. W Lazio odgrywający dość marginalną rolę (ok. 1200 minut we wsz. rozgrywkach), miałby ochotę zmienić otoczenie. Tak się składa, że Como to drużyna Cesca Fabregasa, jego kolegi z kadry hiszpańskiej, Barcelony czy Chelsea – znają się więc jak łyse konie. Pedro nie będzie drogi dla rodziny Hartono pod względem odstępnego, gdyż nie tylko nie jest on najmłodszy, ale także ma umowę do czerwca.

🚨 Os jogadores que estarão na lista do Como 1907, orientado por Cesc Fàbregas, para a próxima época, segundo a 'Gazzetta dello Sport': 🇩🇪 Loris Karius

🇭🇷 Luka Modric

🇪🇸 Pedro Rodríguez

🇦🇷 Joaquín Correa

🇦🇷 Mauro Icardi pic.twitter.com/P4DsQm2kxg — Diário de Transferências (@DTransferencias) May 15, 2024

Kolejnym z piłkarzy jest Loris Karius. Wielu zapewne zdziwi się, że niemiecki bramkarz może mieć jakieś związki z Włochami – ale to najszczersza prawda. Były finalista Ligi Mistrzów jest partnerem Diletty Leotty, włoskiej znanej dziennikarki sportowej – mają razem dziecko i chcieliby spędzać więcej czasu razem. Niemiec został rzekomo już wiosną zaoferowany do Monzy i właśnie Como, ponoć Claudio Marchisio polecił Romie wzięcie go na rezerwowego bramkarza.

Ostatnimi z zawodników są Joaquin „Tucu” Correa oraz Mauro Icardi – od pierwszego lipca „Tucu” ponownie będzie on piłkarzem Interu. Kosztujący swego czasu ponad 33 miliony euro ulubieniec Simone Inzaghiego w Lazio jest kompletnym niewypałem i zostanie mu z początkiem nowego sezonu rok do końca umowy w Mediolanie. Jako, że Como nie leży od tego miasta tak daleko, nie będzie musiał się przeprowadzać, a wciąż będzie mógł pograć w piłkę na fajnym poziomie. Niewykluczone, że sam będzie wartością dodaną dla drużyny – w Lazio czy Sampdorii, jak to się mówi – „ogarniał”.

Icardi z kolei żyje co prawda jak w raju, bo jest gwiazdą Galatasaray, ale co i rusz mówi się o tym, że chce lub może wrócić na Półwysep Apeniński. Były wychowanek Barcelony, w swoim CV ma choćby Sampdorię oraz Inter. „Galata” w poprzednim letnim oknie wykupiła go za 10 milionów euro, a sam zawodnik ma nadal dwa lata ważnej umowy. Ten transfer w teorii do sfinalizowania będzie najtrudniejszy. Inter z kolei Correi za pieniądze pozbędzie się z chęcią – jego pensja dla klubu dużo „waży”, jest w czołówce zarobków piłkarzy ze Stadio Giuseppe Meazza.

⚪️🔴 / 🟡🔴 Diletta Leotta, journaliste star de Dazn, invitée de Alessandro Cattelan sur Rai 2 hier soir joue l’agente pour son futur mari, le gardien allemand Loris Karius! En fin de contrat à Newcastle, elle souhaite ardemment le faire venir en Italie, proche de Milan si… pic.twitter.com/CSXX2ipXAt — Actualité – Serie A (@ActualiteSerieA) March 21, 2024

Fot. PressFocus

