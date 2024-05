Piłkarki z Palestyny ciepło przyjęte w Irlandii

Klub z ligi irlandzkiej Bohemians ugościł kobiecą reprezentację Palestyny w piłce nożnej w stolicy tego kraju, czyli Dublinie. Dla zawodniczek z Bliskiego Wschodu to pierwszy mecz w Europie. Z uwagi na wojnę Hamasu z Izraelem do tej pory nie miały w zasadzie możliwości, by normalnie uprawiać futbol. Palestyna wygrała 2:1, ale wynik meczu nie był najważniejszy.

Dla palestyńskiej drużyny wyprawa do Europy była dużym wydarzeniem:

Mamy powód, aby powiedzieć ludziom, że jesteśmy ludźmi. Mamy takie same prawa jak ty, do zabawy, mamy prawo wyrażać swoje uczucia, mamy prawo do uznania przez świat. Dzięki temu wydarzeniu mówimy im, że istniejemy – powiedziała Mira Natour, obrończyni reprezentacji Palestyny kobiet (cytat z „Guardiana”). Zawodniczka mówiła o towarzyskim meczu swojej kadry z czeską drużyną w Dublinie w środowy wieczór.

W mediach społecznościowych można zobaczyć, jak wyglądało entuzjastyczne oczekiwanie na występ palestyńskich piłkarek w Irlandii:

