Złe wieści dla Realu Madryt! Endrick zniesiony na noszach

Real Madryt i reprezentacja Brazylii mają problem. Endrick musiał zostać zniesiony z boiska na noszach w trakcie spotkania fazy grupowej Copa Libertadores pomiędzy Palmeiras a Independiente del Valle (2:1) po tym jak bez kontaktu z przeciwnikiem upadł na murawę.

W 60. minucie spotkania Endrick potrzebował zmiany. W trakcie jednej z akcji poczuł ból w nodze po czym położył się na murawie i poprosił o zmianę. Brazylijski talent w tym spotkaniu był brutalnie faulowany przez przeciwników i w pewnym momencie po prostu nie wytrzymał bólu. Mimo że nie wyglądało to na poważną kontuzję, twarz zawodnika wykazywała duże oznaki niepokoju. Po chwili Endrick zniesiony z boiska na noszach.

this was the moment endrick injured himself in, it doesn’t seem too serious luckily. pic.twitter.com/kKLlfTG6OS

— RMFC (@TeamRMFC) May 16, 2024