Michael Olise ma problem. Jego agent zawieszony na pół roku.

Michael Olise z Crystal Palace ostatnio przeżywa świetny okres. Jego dobra dyspozycja została zauważona przez większe kluby i mówi się o potencjalnym transferze m.in. do Manchesteru United. Marzenia mogą zostać odłożone w czasie w związku z zawieszeniem agenta piłkarza. Glen Tweneboah został zawieszony przez Angielską Federację Piłkarską na sześć miesięcy za nieprawidłowości przy zawieraniu umowy w sprawie swojego klienta z Reading w 2019 roku.

Michael Olise ma problem

W tym sezonie Michael Olise jest jedną z największych gwiazd Crystal Palace. Do tej pory rozegrał 18 spotkań, w których strzelił 10 goli i zanotował pięć asyst. Ten bilans 22-latka mógłby wyglądać zdecydowanie lepiej, gdyby nie spore problemy z kontuzjami. Piłkarz od listopada ubiegłego roku nie gra w związku z urazem uda. Mimo to jednak od dłuższego czasu słychać wiele plotek na temat rzekomego transferu do większego zespołu.

Olise znajduje się od dłuższego czasu pod ścisłą obserwacją wielu klubów m.in. Juventusu, Arsenalu, Aston Villi czy Manchesteru United. Każda z tych ekip, jeśli chciałaby sprowadzić piłkarza do siebie, to będzie się musiała liczyć ze sporym wydatkiem. Klauzula odstępnego w umowie 22-latka wynosi 60 milionów funtów.

Dziś jednak podana została informacja, że agent reprezentujący interesy Michaela Olise Glen Tweneboah został zawieszony przez Angielską Federację na pół roku. Ma to być kara za złamanie obowiązujących zasad przy zawieraniu nowej umowy swojego klienta z Reading w 2019 roku.

Kara za złamanie przepisów

Nowa umowa Olise z Reading została podpisana na trzy lata. W niej agent zagwarantował sobie otrzymanie dziesięciu procent z sumy potencjalnej sprzedaży do innego zespołu. Takie sprawy są surowo piętnowane w Anglii.Po ujawnieniu agent szedł w zaparte, że niby nic takiego nie miało miejsca. Dowody, jakie zostały zgromadzone, przesądzały o jego winie. Tweneboah został teraz zawieszony na pół roku w reprezentowaniu interesów piłkarza i musi dodatkowo zapłacić grzywnę w wysokości 15 tysięcy funtów.

Konsekwencje dopadły także ludzi związanych z Reading. Dyrektor generalny Nigel Howe został zawieszony na rok i ukarany grzywną w wysokości 5 tysięcy funtów. FA prowadzi jeszcze dochodzenie przeciwko menedżerowi akademii Michaelowi Gilkesowi i sekretarzowi klubu Sue Hewett. Oboje również mieli mieć udział w procederze. Michael Olise odszedł z Reading w 2021 roku. Crystal Palace zapłaciło za niego prawie 10 milionów euro. „Orłom” być może ucieka niepowtarzalna szansa, by kilkukrotnie podwoić kwotę ze sprzedaży piłkarza.

fot. PressFocus

