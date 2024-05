Zawodnik Betisu niewinny! Sprawa napaści seksualnej Williama Carvalho została oddalona

Sąd w Sewilli oddalił sprawę rzekomej napaści na tle seksualnym, której dokonać miał zawodnik Betisu William Carvalho. W uzasadnieniu sąd wykluczył możliwość wystąpienia czynności seksualnych pomiędzy powodem a pozwanym bez obopólnej zgody.

Zawodnikowi Betisu nic nie udowodniono

Jak informuje „Relevo” do wydarzenia miało dojść w sierpniu 2023 roku. Według zeznań kobiety Portugalczyk miał dopuścić się przemocy seksualnej wobec niej w jednym z hoteli. Jak czytamy, sąd stwierdził, że nie istnieją żadne przesłanki ku skazaniu zawodnika Betisu.

W uzasadnieniu sąd stwierdził, że para znała się od dłuższego czasu i przez kilka miesięcy regularnie spotykali się w wiadomym celu. Ponadto, utrzymywali regularny kontakt poprzez komunikatory internetowe. Sytuacja, z dnia którego dotyczy oskarżenie jeszcze bardziej pogrąża kobietę, która oskarżyła 80-krotnego reprezentanta Portugalii.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta por un presunto delito de agresión sexual contra el futbolista del #RealBetis William Carvalho. 👇🏻 https://t.co/0SV2x71yFr pic.twitter.com/hCYx6xmJ6N — Manu Colchón (@manu_colchon) May 16, 2024

Otóż para umówiła się w Sewilli a zawodnik pokrył koszty przelotu i zakwaterowania. Po przylocie kobiety, William Carvalho pojechał nawet na lotnisko, by odebrać ją po przylocie i razem udali się do pokoju hotelowego. Następnie w godzinach wieczornych zjedli razem kolację w restauracji, gdzie kobieta spożywała alkohol.

Po kolacji para wróciła do hotelu i udała się do pokoju, bez żadnego sprzeciwu ze strony kobiety. Sędzia podkreślił również, że nic nie wskazuje, by spożyty alkohol spowodował, że utraciła ona sprawność umysłową oraz, że kobieta nie poinformowała ani piłkarza, ani nikogo innego o rzekomej napaści na tle seksualnym następnego ranka kiedy obudziła się następnego dnia w hotelowym pokoju.

Gdyby tego było mało, kobieta za pośrednictwem komunikatora internetowego prosiła zawodnika Betisu o zmianę biletu powrotnego, tak by dłużej została w Sewilli. Kiedy William Carvalho nie wykazywał już oznak zainteresowania kobietą, ta po powrocie na Ibizę zdecydowała się zgłosić sprawę na policję.

Fałszywe oskarżenia

Sąd wyraził zgodę na tymczasowe oddalenie i zarchiwizowanie sprawy przeciwko piłkarzowi Realu Betis Williamowi Carvalho stwierdzając, że nie istnieje wystarczające podejrzenie popełnienia przestępstwa. Oznacza to, że w świetle prawa Portugalczyk jest niewinny.

Niestety, część ludzi już wydała wyrok na zawodnika. Oskarżenia o napaść na tle seksualnym są jednymi z najpoważniejszych oskarżeń wobec jakiegokolwiek człowieka. W komentarzach pod wpisami na temat decyzji sądu zdenerwowani kibice namawiają Williama Carvalho, by złożył pozew o zniesławienie i zrobił wszystko, by ukarać kobietę, której fałszywe oskarżenia ugodziły w jego dobre imię. Zauważają, że gdyby nie status majątkowy zawodnika, którego stać na najlepszych prawników sprawa mogłaby zakończyć się zupełnie inaczej a oskarżająca, która zniszczyła życie zawodnika najprawdopodobniej pozostanie bezkarna.

Zwracają również uwagę, że liczba podobnych oskarżeń wobec znanych osób w ostatnich latach znacznie się zwiększyła, niestety spora część z nich jest fałszywa, lub nie zawiera wystarczających dowodów. Media chętnie piszą o oskarżeniach, lecz prawie nigdy nie publikują sprostowania kiedy okazuje się, że do czynu nie doszło.

W obecnym sezonie William Carvalho stracił miejsce w wyjściowej jedenastce Betisu, o którego sile stanowił od 2018 roku. Defensywny pomocnik rozegrał niespełna 1200 minut i prezentował się bardzo słabo. Być może tocząca się w tle sprawa z tak poważnymi oskarżeniami miała wpływ na jego dyspozycję sportową.

fot. PressFocus