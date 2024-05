Nagelsmann ogłosił kadrę, na Euro zabraknie jednego z piłkarzy

Julian Nagelsmann wybrał 27 zawodników, którzy tworzyć będą szeroką kadrę na zgrupowaniu przed EURO 2024. Z listy tej skreśli przed mistrzostwami jedno nazwisko. Od kilku dni w kontrolowany i bardzo ciekawy sposób wyciekały kolejne nazwiska powołanych przez byłego trenera Bayernu i tym sposobem znamy już wszystkich. Finalnie na liście jest 27 zawodników

Niemcy postawili na kreatywność. Przez kilka ostatnich dni zdobyli się na rozmaite przykłady inwencji twórczej. Ilkay Gundogan został ogłoszony będąc przedstawiony na wielu bilboardach blisko siebie w Berlinie w centrum miasta, Antonio Rudiger został przedstawiony przez sprzedawcę z jego ulubionego miejsca do spożywania kebaba, a Robert Andrich choćby podczas podcastu Toniego i Felixa Kroosów.

⛔️🇩🇪 Nagelsmann: “I had long talk with both Hummels and Goretzka. They're very disappointed as they’re out of the list”.

“I tried to explain why they weren't included. It's understandable that they are sad”. pic.twitter.com/kmep6Xx6cF

