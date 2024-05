Szymon Marciniak otrzymał zakaz rozmów z mediami

Szymon Marciniak wraz ze swoimi asystentami oraz innymi arbitrami przygotowuje się w Niemczech do EURO 2024. Dziennikarze otrzymali możliwość porozmawiania ze wszystkimi sędziami, za wyjątkiem Polaka. UEFA nałożyła na Marciniaka zakaz rozmów z mediami aż do zakończenia mistrzostw Europy. To pokłosie kontrowersyjnej sytuacji, do jakiej doszło w końcówce półfinałowego meczu 1/2 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Bayernem.

W ostatnich minutach rewanżowego meczu 1/2 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Bayernem doszło do ogromnej kontrowersji. Przy stanie 2:1 Noussair Mazraoui otrzymał dalekie podanie na wolne pole, po czym w polu karnym zgrał piłkę głową do Thomasa Muellera, a Matthijs de Ligt oddał strzał, po którym piłka wylądowała w siatce. Trafienie nie zostało jednak uznane, bo ułamek sekundy wcześniej Marciniak odgwizdał spalonego, kiedy zobaczył, że w górę powędrowała chorągiewka sędziego liniowego Tomasza Listkiewicza.

W przestrzeni publicznej od razu zawrzało. Pojawiły się analizy, czy aby na pewno Mazraoui znajdował się na pozycji spalonej w momencie zagrania. Telewizja beIN SPORTS przeprowadziła wnikliwą analizę, z której wynikało, że Marokańczyk był odpowiednio ustawiony. De Ligt w mixed zonie mówił, że Listkiewicz miał go przeprosić za zbyt wczesne podniesienie chorągiewki. Holender jednak najpewniej źle zinterpretował słowa Listkiewicz, który miał powiedzieć ”I’m sorry”, co w języku angielskim oznacza zarówno ”przepraszam”, jak i ”przykro mi”.

A huge talking point last night in the Champions League…

Our pictures show that Noussair Mazraoui is onside. So why did the linesman flag so early? #beINUCL #UCL #RealMadrid #RealMadridBayern pic.twitter.com/CaaN05BrVS

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 9, 2024