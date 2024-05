Legenda futbolu reprezentacyjnego ogłosiła zakończenie kariery

Legenda futbolu reprezentacyjnego, a konkretnie reprezentacji Indii – Sunil Chhetri ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej. W ciągu niemal 20 lat rozegrał on dla swojego kraju 150 meczów, w których strzelił 94 gole. 39-latek jest czwartym najskuteczniejszym piłkarzem w historii piłki reprezentacyjnej.

Sunil Chhetri to piłkarz, który niemal całą swoją ponad 20-letnią karierę spędził w Indiach. Chhetri ma w swoim CV występy dla aż ośmiu hinduskich klubów. Jest on czwartym zawodnikiem z największą liczbą meczów w historii Indian Super League i zaliczył ich 155. Historia tych rozgrywek nie jest bogata, bowiem zakończony niedawno sezon był dopiero dziesiątym od czasu założenia ligi w 2013 roku. Z kolei goli w tych rozgrywkach strzelił 61 i jest pod tym względem drugi w historii. Chhetri pod tym względem ustępuje jedynie Nigeryjczykowi Bartholomewowi Ogbeche, który w ciągu pięciu lat zdobył 63 bramki w tamtejszej ekstraklasie.

W reprezentacji narodowej Chhetri zadebiutował w czerwcu 2005 roku i już w pierwszym występie dla Indii strzelił gola w zremisowanym 1:1 meczu z Pakistanem. W ciągu następnych 19 lat Chhetri rozegrał dla swojej reprezentacji 150 meczów i zdobył w nich 94 bramki. Zarówno pod względem liczby występów, jak i strzelonych goli dla Indii Chhetri nie ma sobie równych. Co więcej, jest on czwartym najskuteczniejszym zawodnikiem w historii piłki reprezentacyjnej, ustępując jedynie Lionelowi Messiemu (106 goli dla Argentyny), Aliemu Daeiemu (108 goli dla Iranu) oraz Cristiano Ronaldo (128 goli dla Portugalii).

Chhetri będzie miał już tylko jedną okazję na poprawienie tego dorobku, bowiem piłkarz ogłosił zakończenie kariery. Pożegnalny mecz w narodowych barwach Chhetri rozegra 6 czerwca, kiedy Indie w Kalkucie zmierzą się z Kuwejtem w meczu eliminacji do mistrzostw świata 2026.

