Sevilla w ostatnich kilkunastu miesiącach bardzo zawodzi, z wyjątkiem udanej kampanii w Lidze Europy zakończonej kolejnym trofeum. Nie przypomina już zespołu, który notorycznie podgryza Real Madryt oraz FC Barcelonę w ligowej tabeli Primera Division. Dziś, klub jest już pewny utrzymania od kilku kolejek, ale od strefy spadkowej dzieli go raptem jednocyfrowa liczba punktów. Po wielu latach w klubie, swoje odejście ogłosił legendarny Jesus Navas.

Legenda Sevilli opuszcza klub

Jesus Navas w barwach Sevilli zdobył osiem trofeów. Czterokrotny zdobywca Ligi Europy, dwukrotny triumfator Copa del Rey oraz zdobywca Superpucharu UEFA i Superpucharu Hiszpanii żegna się z „Los Nervioneses” po 21 latach od debiutu w klubie. Nie kończy on jednak z futbolem, a szuka nowego wyzwania. Można podejrzewać już co zdecyduje sam piłkarz, ale na ten moment ciężko o medialne spekulacje w tym temacie. Może wkrótce dowiemy się np. o transferze do Como (tam Cesc Fabregas będzie „montował” ekipę na Serie A) lub pełnego gwiazd Interu Miami?

„36-letni obrońca opuści klub po zakończeniu sezonu, o czym poinformował wszystkich swoich kolegów z drużyny oraz sztab trenerski podczas czwartkowej porannej sesji treningowej w Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios” – przekazuje Sevilla w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Wychowanek klubu z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan jest rekordzistą drużyny w historii pod względem liczby występów i zgromadzonych trofeów. Łącznie rozegrał tam 688 meczów. Poza Andaluzją, spędził cztery sezony w Manchesterze City, gdzie na koncie ma kolejne 183 spotkania. Navas zagrał także 51 razy w kadrze Hiszpanii – strzelił pięć goli w jej barwach.

Fot. PressFocus

