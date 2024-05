Mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech zbliżają się wielkimi krokami. Polska oraz Ukraina musiały wywalczyć swoje miejsce na turnieju przez baraże. Selekcjoner naszych sąsiadów Serhij Rebrow ogłosił szeroką kadrę jaka weźmie udział w trzech meczach przygotowawczych przed imprezą. Jednym z rywali w towarzyskim spotkaniu jest reprezentacja Polski.

Ukraina podczas kwalifikacji do EURO 2024 trafiła do trudnej grupy. Ich rywalami byli: Anglicy, Włosi, Macedończycy oraz Maltańczycy. Zgodnie z oczekiwaniami Ukraińcy zajęli trzecie miejsce dające im prawo gry w barażach o mistrzostwa. Zdobyli jednak tyle samo punktów co Włosi, jednak dzięki lepszemu bilansowi starć bezpośrednich to kadra „Azzurrich” znalazła się pozycję wyżej. Ostatnia kolejka to bezpośrednie starcie obu drużyn, zakończone w Hamburgu wynikiem 0:0.

Następnie w barażach Ukraina dwukrotnie w końcówkach meczów odwracała ich losy. Ich pierwszym rywalem była Bośnia i Hercegowina. Ukraińcy w samej końcówce wyszarpali zwycięstwo strzelając dwie bramki kolejno w 85. i 88. minucie. W drugim, decydującym już o awansie spotkaniu na mistrzostwa, rywalizowali z Islandią. Tutaj długo utrzymywał się wynik 1:1 i podobnie jak w półfinale baraży, dopiero w samej końcówce strzelili gola na 2:1 dającego im awans.

Nasi południowo-wschodni sąsiedzi poznali już swoich rywali w turnieju. Trafili do grupy z Rumunią, Belgią i Słowacją. Selekcjoner Serhij Rebrow powołał szeroką kadrę na mecze przygotowujące jego drużynę do imprezy. Ukraina rozegra trzy mecze towarzyskie, w których zmierzy się kolejno z:

Tak prezentuje się kadra powołana na zgrupowanie reprezentacji Ukrainy:

Bramkarze: Heorhij Buszczan (Dynamo Kijów), Anatolij Trubin (Benfica), Andrij Łunin (Real Madryt).

Obrońcy: Mykoła Matwijenko, Juchym Konopla, Wałerij Bondar (Szachtar Donieck), Ołeksandr Tymczyk (Dynamo Kijów), Witalij Mykołenko (Everton), Illa Zabarnyj (Bournemouth), Ołeksandr Swatok (Dnipro-1 Dniepropietrowsk), Maksym Tałowierow (LASK Linz), Bohdan Mychajliczenko (Polissia Żytomierz).

Pomocnicy: Andrij Jarmołenko, Mykoła Szaparenko, Wołodymyr Brażko (Dynamo Kijów), Taras Stepanenko, Ołeksandr Zubkow, Heorhij Sudakow (Szachtar Donieck), Ołeksandr Zinczenko (Arsenal), Wiktor Cyhankow (Girona), Mychajło Mudryk (Chelsea), Serhij Sydorczuk (Westerlo), Rusłan Malinowski (Genoa).

Napastnicy: Artem Dowbyk (Girona FC), Roman Jaremczuk (Valencia), Władysław Wanat (Dynamo Kijów).

Poza nimi, Rebrow uwzględnił jeszcze sześciu zawodników rezerwowych

