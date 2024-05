Christopher Trimmel i Union Berlin to duet, przy którym można postawić już śmiało znak równości. Przeżył on w klubie grającym w „starej leśniczówce” absolutnie wszystko. Austriak zdążył awansować po raz pierwszy z klubem do Bundesligi, wejść do Ligi Konferencji, a także awansować do Ligi Europy i – najważniejszej – Ligi Mistrzów. Dziś, przedłużył o rok umowę z klubem ze Stadion An der Alten Forsterei ze wschodniego Berlina.

Union Berlin: dekada i jeden rok dłużej. Trimmel zostaje

Christopher Trimmel przybył do Berlina w lipcu 2014 roku z wolnego transferu po kilku latach gry w wiedeńskim Rapidzie. Od tamtej pory stał się legendą tej części kosmopolitycznego miasta. Austriacki wahadłowy, grywający też na pozycji prawego obrońcy to 25-krotny reprezentant Austrii. Był członkiem drużyny narodowej na Euro 2020. Zagrał on sześć minut w dogrywce meczu z przyszłymi mistrzami Europy, Włochami, na Wembley. Wcześniej, na kolejne powołanie czekał aż dziewięć lat – od 2010 roku.

We didn't know much about Christopher Trimmel when he first stepped out in Karlsruhe a decade ago. But his will was undeniable, as was that gorgeous right foot. pic.twitter.com/65oHl9ZfWy — 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) May 16, 2024

Na portalu X angielski profil Unionu Berlin piękną nitką uczcił dziesięciolecie i przedłużenie umowy z Trimmelem – to swego rodzaju hołd.

„Niewiele wiedzieliśmy o Christopherze Trimmelu, gdy dziesięć lat temu po raz pierwszy wystąpił w Karlsruhe. Ale jego wola była niezaprzeczalna, podobnie jak ta wspaniała prawa stopa. W 2018 roku otrzymał opaskę kapitańską i nigdy nie oglądał się za siebie. Wszyscy byli zgodni, że powinien ją mieć. Był idealnym kapitanem. Zainspirował nas do awansu do Europy, szefując nam podczas jednych z najwspanialszych wieczorów w naszej historii, świecąc przykładem, nieskazitelnymi stałymi fragmentami gry i niezłomnym duchem. A teraz, gdy stoimy w obliczu jednej z naszych największych walk, on wzmoże się i ponownie wystąpi. Jest jednym z nas, jest nami wszystkimi.”

Trimmel zanotował w 10 sezonów dla klubu 331 spotkań i sześć trafień. W swoim dorobku dla „die Eisernen” zanotował także 59 asyst (wg FotMob). Daje to średnią asysty prawie co piąty mecz, co jest całkiem przyzwoitym dorobkiem – w końcu mówimy o 37-letnim już wahadle, a pozycja ta wymaga tak zwanej „krzepy”. Sam zawodnik dobrze też wykonuje stałe fragmenty gry. Union Berlin jest aktualnie na 16. miejscu w Bundeslidze, oznaczającym konieczność gry w barażach o utrzymanie.

