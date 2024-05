Holandia: Jest szeroki skład na EURO 2024. Brakuje gwiazdy Serie A

Holandia, a właściwie jej selekcjoner Ronald Koeman ogłosił prowizoryczną kadrę na UEFA EURO 2024. W składzie znalazło się 30 nazwisk. Jak to zwykle w takich przypadkach bywa, nie wszyscy spodziewani na liście zostali powołani. Jedną z niespodzianek jest brak Joshuy Zirkzee, który był w tym sezonie jednym z najlepszych zawodników włoskiej Serie A.

Reprezentacje Niemiec, Ukrainy czy Francji ogłosiły już prowizoryczne składy na turniej mistrzostw Europy 2024. Takiej kadry nie ogłosi jednak Polska. Według informacji opublikowanych przez portal „Goal.pl” reprezentacja tym razem nie skorzysta z takiej możliwości i poda od razu pełny skład. Czesław Michniewicz przy mundialu w Katarze zrobił podobnie. Inną federacją, która powołała szeroki skład na EURO 2024, została Holandia. Selekcjoner Ronald Koeman powołał 30 piłkarzy. Na turnieju będzie mogło pojechać maksymalnie 26, zatem musi skreślić czterech. Trener „Oranje” był jednym z orędowników, aby powiększyć kadry zespołów z 23 nazwisk do aktualnej granicznej liczby piłkarzy na liście (26).

🦁 One month before our first game, here's our 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝 for @EURO2024! 🇳🇱#NothingLikeOranje #CreateHistory pic.twitter.com/484HIAQVV2

