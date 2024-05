Polak jako trener poza granicami ojczyzny to dość rzadki widok w Europie, jako że nasi rodzimi trenerzy nie mają zbyt uznanej renomy na kontynencie. Istnieje jednak szansa, że to się odrobinę zmieni. Wraz z Vladimirem Iviciem, który jest byłym trenerem Watfordu – na fotel trenera Ferencvarosu kandydatem jest Marek Papszun. I tak, jak spekulacji jest co do niego bardzo wiele – tutaj informacje sugeruje jedna z osób decyzyjnych.

Polak walczy o posadę trenera Ferencvarosu

Wszystko zaczyna się od informacji, że Dejan Stankovic – były znakomity piłkarz ligi włoskiej oraz trener Sampdorii – po sezonie odejdzie z drużyny mistrza Węgier. Tego samego dnia ogłoszono, że Serb będzie od nowej kampanii trenerem moskiewskiego Spartaka.

🚨| Marek Papszun and Vladimir Ivic could be under consideration at Ferencváros. (Via: NemzetiSport) pic.twitter.com/kaHvGCAAWb — Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) May 16, 2024

Zainteresowanie Papszunem zasugerował sam prezydent Ferencvarosu, Gabor Kubatov. Węgierski polityk w rozmowie z klubowymi mediami ujął to słowami:

Nieustannie przyglądam się rynkowi trenerskiemu, nawet teraz jest polski profesjonalista, który z nauczyciela wychowania fizycznego stał się fantastycznym trenerem i stworzył bardzo dobry system

Poza Polakiem i Iviciem, w grę mają wchodzić też dwa rosyjskie nazwiska. Byłego trenera Rakowa od początku jego bezrobocia łączono już z Szachtarem Donieck, reprezentacją Kanady, Łotwy, a także Sunderlandem, powrotem do Częstochowy. Klubów było oczywiście dużo więcej – stało się to w polskim uniwersum futbolowym swego rodzaju memem.

Ferencvaros nieprzerwanie od 2019 roku jest mistrzem Węgier – od tego czasu zdążył zagrać też w fazie grupowej Ligi Mistrzów czy odpaść w fazie pucharowej Ligi Europy z Bayerem Leverkusen Xabiego Alonso (dwukrotnie 0:2 w 1/8 finału na wiosnę 2023 roku).

Fot. PressFocus