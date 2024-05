N’Golo Kante wraca do reprezentacji Francji

Wśród powołanych przez Didiera Deschampsa 25 piłkarzy na mistrzostwa Europy znalazł się N’Golo Kante. Dla 33-latka jest to powrót do reprezentacji Francji po dwóch latach przerwy. ”Trójkolorowi” podczas turnieju rozgrywanego w Niemczech będą jednym z naszych rywali w fazie grupowej.

Powołania do reprezentacji Francji

Reprezentacja Francji pewnie przebrnęła przez eliminacje do EURO 2024. W eliminacjach przyszło im rywalizować z Holandią, Grecją, Irlandią oraz Gibraltarem. Nie odnieśli oni ani jednej porażki w ośmiu meczach i zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie. ”Trójkolorowi” jedyne punkty stracili w ostatniej kolejce, kiedy to na wyjeździe zremisowali z Grecją 2:2.

Mistrzostwa Europy w Niemczech zbliżają się wielkimi krokami, a Francuzi liczą na udany występ drużyny narodowej. Kibice mają prawo do takich oczekiwań, ponieważ ”Trójkolorowi” w wielu zestawieniach są postrzegani jako główny faworyt do zwycięstwa. Najpierw jednak piłkarze muszą odhaczyć fazę grupową, gdzie będzie czekała na nich reprezentacja Polski, Austria i dobrze im znana z kwalifikacji Holandia.

Selekcjoner ,,Trójkolorowych” Didier Deschamps na miesiąc przed pierwszym występem Francuzów na turnieju ogłosił 25-osobową kadrę. W gronie powołanych znalazł się N’Golo Kante, dla którego jest to powrót do barw narodowych po dwóch latach przerwy. Tak prezentuje się grono powołanych do reprezentacji Francji na EURO 2024:

Bramkarze: Alphonse Areola (West Ham United), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens).

Obrońcy: Jonathan Clauss (Olympique Marsylia), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), Ferland Mendy (Real Madryt), Benjamin Pavard (Inter Mediolan), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monachium).

Pomocnicy: Eduardo Camavinga (Real Madryt), Youssouf Fofana (AS Monaco FC, Monako), Antoine Griezmann (Atletico Madryt), N’Golo Kanté (Al-Ittihad), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (Real Madryt), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).

Napastnicy: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Kingsley Coman (Bayern Monachium), Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Mediolan)

𝑽𝒐𝒖𝒔 𝒍’𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒛, 𝒍𝒂 𝒗𝒐𝒊𝒍𝒂̀ 😍 La liste de nos 2️⃣5️⃣ Bleus retenus pour l’Euro 👊#BleuCollectif | #EURO2024 pic.twitter.com/mjYTKouPRn — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 16, 2024

Kante wraca do reprezentacji Francji

N’Golo Kante po dwóch latach przerwy wraca do reprezentacji Francji. Ostatni występ dla ,,Trójkolorowych” zanotował w czerwcu 2022 roku, w przegranym 1:2 meczu z Danią w ramach Ligi Narodów UEFA. Defensywny pomocnik nie wystąpił na mundialu w Katarze z powodu kontuzji ścięgna udowego, jakiej nabawił się na początku sezonu 2022/23.

Jego nieobecność była poważną stratą dla selekcjonera Didiera Deschampsa, ponieważ odgrywał kluczową rolę w środku pola. Mimo to ,,Trójkolorowi” bez Kante zaszli aż do finału, gdzie jednak musieli uznać wyższość Argentyny, która wygrała w rzutach karnych. Od tamtej pory obecnie występujący w Al-Ittihad zawodnik nie był powoływany do drużyny narodowej.

Kante największe sukcesy osiągał w Chelsea, gdzie w 2017 roku zdobył mistrzostwo Anglii, w 2018 sięgnął po Puchar Anglii, w 2019 wygrał Ligę Europy, a dwa lata później Ligę Mistrzów. Mistrzostwo Anglii z Chelsea było dla Kante drugim w karierze, bo w 2016 roku razem z Leicester sensacyjnie wygrał rozgrywki Premier League. Z drużyną narodową zaś został mistrzem świata w 2018 roku.

Latem 2023 roku Kante przeniósł się do saudyjskiego Al-Ittihad, gdzie jak dotąd wystąpił w 42 meczach, w których strzelił cztery gole i zaliczył sześć asyst. Z kolei w reprezentacji zaliczył jak dotąd 53 występy. Kante będzie miał okazję do podszlifowania tego wyniku, bo po dwóch latach wraca do drużyny narodowej. 33-latek jest jedynym zawodnikiem powołanym do reprezentacji Francji, który nie występuje w Europie.

🚨🇫🇷 BREAKING: N’Golo Kanté returns to France national team squad for Euro 2024! He’s back for the first time since June 3, 2022. pic.twitter.com/z7pW5RoKP5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2024

Fot. PressFocus

