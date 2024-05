Polacy uczestniczą w wymianie sędziów w Japonii

Japońska federacja piłkarska (JFA) podała, że Polacy, Niemcy i Anglicy udadzą się na Daleki Wschód w ramach programu wymiany sędziów. Fakt, że arbitrzy z naszego państwa będą towarzyszyć kolegom po fachu z nacji silniejszych piłkarsko może napawać dumą.

Współpraca zaczęła się już dawno

Okazuje się, że nie tylko Szymon Marciniak jest ceniony za granicą. Japonię odwiedzili teraz Damian Sylwestrzak, Marek Arys i Bartosz Heinig. Z wymienionej trójki tylko Sylwestrzak jest sędzią profesjonalnym. Co ciekawe, w przeszłości dochodziło do wymian w drugą stronę, kiedy to japońscy sędziowie zostali zaproszeni do poprowadzenia meczów polskiej Ekstraklasy.

W sierpniu 2008 roku spotkanie naszej ligi prowadzili trzej Japończycy – Yuichi Nishimura jako główny, a asystowali mu Toru Sagara i Takahiro Okano. Z kolei w sezonie 2017/18 mecz 13. kolejki Lotto Ekstraklasy pomiędzy Sandecją a Cracovią poprowadził Yusuke Araki, a jeden z jego dwóch asystentów – Toshiyuki Tanaka już trzy lata wcześniej brał udział w meczu Ekstraklasy.

Marciniak także sędziował w Japonii

W 2013 roku Zarząd Kolegium Sędziów oraz władze PZPN wyraziły zgodę na wznowienie po trzech latach przerwy programu wymiany sędziów między Polską a Japonią. Wtedy Szymon Marciniak, Paweł Sokolnicki i Radosław Siejka poprowadzili m.in. towarzyski mecz Japonia – Urugwaj.

Z kolei we wrześniu 2023 roku Kenji Ogiya spotkał się z przedstawicielami Kolegium Sędziów PZPN, by omówić kwestię reaktywacji „The Referees Exchange Programme Japan/Poland”. Podczas spotkania omawiano zasady współpracy między federacjami oraz terminy, podczas których mogłoby dojść do wymiany.

Współpraca polska-japońska w tym aspekcie rozpoczęła się w 2007 roku i obowiązywała przez dekadę. Były sędzia a obecnie ekspert TVP Sport Rafał Rostowski na łamach portalu ”sport.tvp.pl” pisał, że ”był to wówczas najlepszy na świecie program szkoleniowy tego typu dla sędziów piłki nożnej”.

PZPN zrezygnował jednak z kooperacji z Japończykami. Wprowadzenie systemu VAR w Polsce zniechęciło sędziowskie kierownictwo w naszym kraju do dalszej współpracy z sędziami z Japonii. Po czasie jednak widzimy, że optyka pewnych osób uległa zmianie.

Harmonogram działań