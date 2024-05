Asystent Jürgena Kloppa trenerem Salzburga

Red Bull Salzburg ogłosił nowego szkoleniowca. Od przyszłego sezonu 17-krotnego mistrza Austrii prowadzić będzie Pepijn Lijnders. To druga samodzielna praca Holendra w karierze trenerskiej. Ostatnie dziewięć lat – z czteromiesięcznym wyjątkiem wiosną 2018 roku – Lijnders był prawą ręką Juergena Kloppa w Liverpoolu.

Gdy Jürgen Klopp niespodziewanie w styczniu oświadczył, że po sezonie odejdzie z Liverpoolu, ruszyła giełda nazwisk. Zastanawiano się, kto go zastąpi. Dobre notowanie miał dotychczasowy asystent Niemca Pepijn Lijnders. Jednak już w zasadzie pewnym jest, że ostateczny wybór padł na Arne Slota z Feyenoordu.

Lijnders wykonywał kawał dobrej roboty na Anfield. To nie przypadek, że najpierw Ajax zagiął na niego parol, a teraz z jego usług postanowił skorzystać Red Bull Salzburg. 17-krotni mistrzowie Austrii poinformowali, że Holender rozpocznie pracę w klubie od 1 lipca 2024 roku. 41-latek zastąpi Onura Cincela, który tymczasowo przejął zespół w połowie kwietnia.

OFFICIAL: Pepijn Lijnders will take over as our manager next season!

The 41-year-old Dutchman will join us from @LFC on a three year-contract.

Welcome to Salzburg, Pep! ✍️ pic.twitter.com/gdXNitWJg9

