FIFA chce walczyć z rasizmem

Jak donosi „Calcio e Finanza” FIFA ma przeprowadzić głosowanie ws. nowego sposobu walki z rasizmem. Wcześniej powstał pięciopunktowy program, który uznaje rasizm za szczególne przestępstwo ujęte w kodeksach dyscyplinarnych wszystkich federacji. Jeśli nowe pomysły wejdą w życie, możemy mieć do czynienia z przełomową zmianą w podejściu do walki z dyskryminacją w futbolu.



FIFA reaguje na problem rasizmu

Jeden z postulatów zakłada stosowanie przez zawodników uzgodnionego gestu skrzyżowanych rąk. W ten sposób mieliby informować o incydentach rasistowskich podczas meczów. ”Nadszedł czas, aby piłka nożna zjednoczyła się i jako społeczność globalna podjęła jednoznaczne zobowiązanie do rozwiązania problemu rasizmu w piłce nożnej” – czytamy w liście Sekretarza Generalnego FIFA Mattiasa Grafstroma do federacji.

FIFA kombinuje pomysły od stycznia, żeby rasizm traktować jako sytuację, po której sędzia mógłby od razu zakończyć mecz, automatycznie też przyznając walkower. Okazja do pchania idei to kongres FIFA w Bangkoku. Tu jeszcze może być bardzo "wesoło", bo doprawdy… 1/X https://t.co/FJqiI1B3Uv — Michał Borowy (@MiBorowy) May 16, 2024

”Piłka nożna może poszczycić się tym, że często jest przykładem dla reszty społeczeństwa, pokazując, co jest możliwe, gdy świat zjednoczy się dla wspólnej sprawy. Naszym zadaniem jest teraz wykorzystać tę wyjątkową zdolność dla sprawy, która jest szczególnie ważna dla nas i przyszłych pokoleń. Ponieważ ofiarami tego haniebnego czynu często są gracze, w ciągu ostatnich kilku miesięcy FIFA przeprowadziła szeroko zakrojony proces konsultacji z obecnymi i byłymi zawodnikami, mężczyznami i kobietami z całego świata, którzy dążą do zmian. Ich opinie i uwagi doprowadziły do opracowania propozycji działań. FIFA ma teraz przyjemność przedstawić tę propozycję na 74. Kongresie FIFA, który odbędzie się 17 maja 2024 r. w Bangkoku w Tajlandii” – dodał prominentny działacz.

Pięć filarów

W polityce FIFA wyróżniono pięć filarów:

1 – Zasady i sankcje

2 – Akcja na boisku

3 – Zarzuty karne

4 – Edukacja

5 – Głos gracza

Szczególne przestępstwo

FIFA precyzuje, o co dokładnie chodzi. W przypadku ”zasad i sankcji” rasizm uznany zostanie za szczególne przestępstwo, które ma być obowiązkowo ujęte w kodeksach dyscyplinarnych wszystkich 211 federacji zrzeszonych w FIFA. Rasizm ma być też odróżniany od innych incydentów. Będą mu przypisane konkretne i surowe sankcje, w tym rezygnacja z dalszego rozgrywania meczów.

Na całym świecie zostanie wprowadzony specjalny gest, który pozwoli graczom na zgłaszanie incydentów rasistowskich, a sędziom umożliwi wdrożenie trzyetapowej procedury (pauza, tymczasowe zawieszenie i przerwanie meczu), która będzie obowiązkowa we wszystkich krajach należących do FIFA. Organizacja ma wywierać presję, by rasizm został uznany za przestępstwo w każdym kraju na świecie, a tam, gdzie jest on już przestępstwem, ma być piętnowany z całą surowością.

Powstanie komitet antyrasistowski

W przypadku filaru poświęconego edukacji inicjatywy edukacyjne będą opracowywane i promowane wspólnie ze szkołami oraz rządami, aby zagwarantować przyszłość wolną od rasizmu. Ma zostać także utworzony nowy komitet antyrasistowski, składający z byłych graczy, który będzie monitorował i doradzał w zakresie wdrażania tych działań na całym świecie.



fot. PressFocus