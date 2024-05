Oficjalnie: Liverpool pożegna dwóch piłkarzy

Liverpool oficjalnie poinformował, że wraz z końcem sezonu klub opuszczą Joel Matip oraz Thiago Alcantara. Obaj zawodnicy pożegnani zostaną w najbliższym meczu ostatniej kolejki Premier League z Wolverhampton. Piłkarze nie zaliczą jednak pożegnalnego występu, bo od miesięcy zmagają się z urazami.

Zarówno Matipowi, jak i Thiago Alcantarze wraz z końcem sezonu wygasały kontrakty z Liverpoolem. Obaj zawodnicy są już jednak grubo ”po trzydziestce”, a w dodatku z powodu kontuzji są niedysponowani od wielu miesięcy. Klub zdecydował więc o nieprzedłużeniu umowy zarówno z Kameruńczykiem, jak i Hiszpanem. Matip i Thiago opuszczą więc latem Anfield jako wolni zawodnicy.

A brilliant player, a big character and forever a part of our history 🫶 pic.twitter.com/7SkCRwqatY

Joel Matip był jednym z pierwszych transferów w erze Juergena Kloppa. Do Liverpoolu Kameruńczyk przyszedł latem 2016 roku, a więc w drugim okienku transferowym podczas kadencji niemieckiego szkoleniowca. Matip trafił do Liverpoolu w wieku 25 lat jako wolny zawodnik, kiedy dobiegła końca jego przygoda w Schalke, z którym związany był od 2000 roku.

W ciągu ośmiu sezonów Matip rozegrał w Liverpoolu 201 meczów i sięgnął z ”The Reds” po siedem trofeów. W 2019 roku wygrał z Liverpoolem Ligę Mistrzów oraz Superpuchar UEFA, rok później został mistrzem Anglii, w 2022 roku zdobył Puchar Ligi, Puchar Anglii i Tarczę Wspólnoty, a w tym roku dołożył drugie trofeum o Puchar Ligi.

Matip występów mógłby zaliczyć jeszcze więcej, lecz regularnie trapiły go kontuzje. Z powodu wszelkiej maści urazów Kameruńczyk opuścił aż 140 meczów, a najczęściej wypadał przez problemy z kostką. Co gorsza, w tym sezonie Matipa dotknęła jedna z najgorszych kontuzji, jaka może przytrafić się piłkarzowi – zerwanie więzadła krzyżowego. Stoper ”The Reds” tego urazu nabawił się na początku grudnia, w wygranym 4:3 ligowym meczu z Fulham. Już w tamtym momencie wiadomo było, że sezon dla Matipa się zakończył.

🚨🔴 Liverpool centre back Joel Matip has ruptured his ACL, Jurgen Klopp has confirmed.

Huge blow for #LFC as Matip will be out until the end of the season — current deal expires in June 2024. pic.twitter.com/04mYWdtSS7

