Piast Gliwice żegna trzech piłkarzy

Piast Gliwice poinformował, że w przyszłym sezonie ich barw nie będą reprezentować już Kamil Wilczek, Tom Hateley raz Jakub Holubek. Dla dwóch pierwszych zawodników to nie pierwszy raz kiedy opuszczają stadion przy ulicy Okrzei.

Piast Gliwice żegna legendę

Szeregi „Niebiesko-Czerwonych” opuści 34-letni pomocnik Tom Hateley. Anglik do Gliwic trafił w styczniu 2018 roku jako wolny zawodnik. W barwach Piasta występował przez 2,5 roku, będąc kluczowym elementem drużyny Waldemara Fornalika, która najpierw utrzymała się w lidze, a następnie sięgnęła po złoty oraz brązowy medal mistrzostw Polski. W 2020 roku Hateley przeniósł się na Cypr, jednak już po roku wrócił do Piasta.

W Gliwicach spędziłem najbardziej pamiętne chwile. Bycie częścią zespołu z sezonu mistrzowskiego i wzniesienie tego trofeum po raz pierwszy w historii klubu było czymś niesamowitym i na pewno zapamiętam te lata na długo. Cieszę się, że mogłem przeżyć to wszystko, grać poza granicami swojego kraju i reprezentować klub w europejskich pucharach. Zawsze będę wracał do tego z dumą.

Defensywny pomocnik w sumie rozegrał dla Piasta 153 spotkania, w których zdobył osiem bramek oraz zaliczył 17 asyst. W obecnym sezonie nie był już tak ważną postacią zespołu. We wszystkich rozgrywkach rozegrał zaledwie dziewięć meczów, a na boisku spędził raptem 215 minut.

Pożegnanie byłego króla strzelców

Kolejnym zawodnikiem, który opuści szeregi Piasta Gliwice jest były reprezentant Polski Kamil Wilczek. 36-letni napastnik w Gliwicach występował trzykrotnie. Pierwszy raz w latach 2009-2010, a spadku klubu z Ekstraklasy przeniósł się do Zagłębia Lubin. Do Piasta wrócił trzy lata później i w sezonie 2014/15 sięgnął po koronę króla strzelców Ekstraklasy, kiedy to zdobył 20 bramek w 35 meczach. Choć Piast zakończył ten sezon dopiero na 12. miejscu, Wilczek został wybrany piłkarzem sezonu.

Do kilku latach zagranicznych wojaży w barwach Carpi, Bröndby IF, Göztepe oraz FC Kopenhagi w styczniu 2022 roku ponownie zawitał na Okrzei 20. Kamil Wilczek jest najlepszym strzelcem w historii klubu z 52 bramkami w 165 meczach. W ostatnim czasie nie pełnił jednak ważnej roli w zespole Aleksandara Vukovicia.

Reprezentant Słowacji również odchodzi

Trzecim piłkarzem, którego Piast Gliwice pożegna wraz z końcem sezonu 2023/2024 jest Jakub Holubek. 33-letni reprezentant Słowacji do klubu trafił w lipcu 2019 roku, kiedy Piast przystępował do eliminacji europejskich pucharów. W ciągu pięciu sezonów Holubek rozegrał dla Piasta 103 spotkania, w których zdobył dwie bramki oraz zaliczył pięć asyst.

Z Holubkiem w składzie broniący tytułu Piast w sezonie 2019/20 zajął trzecie miejsce w Ekstraklasie. Podobnie, jak w przypadku Hateley’a i Wilczka, w bieżącej kampanii Słowak stracił miejsce w wyjściowej jedenastce zespołu. Pożegnanie wszystkich trzech zawodników odbędzie się przed sobotnim spotkaniem Piasta Gliwice z Jagiellonią Białystok.

