Isco doznał poważnej kontuzji. Nie pojedzie na EURO 2024

Ostatnie lata kariery nie były najlepsze w wykonaniu Isco. Wydawało się, że już nigdy nie powróci na poziom jaki reprezentował w pierwszych latach gry w Realu Madryt. Obecny sezon był jednak kapitalny w jego wykonaniu. Powstał niczym feniks z popiołów i miał realne szanse na grę podczas mistrzostw Europy w Niemczech. Niestety w ostatnim meczu ligowym doznał złamania kości strzałkowej, która wykluczy go z gry na turnieju.

Odrodzony Isco

Isco na początku obecnego sezonu został piłkarzem Betisu. Stało się to po tym, jak przez siedem miesięcy był wolnym zawodnikiem i nie mógł znaleźć sobie klubu. Ostatnie lata jego kariery były katastrofalne. Pomocnik długo szukał formy jaką imponował tuż na początku swojej przygody w barwach „Królewskich”. Wydawało się, że nie wykorzystał w pełni swojego potencjału jaki bez wątpienia posiada. Latem 2022 roku zakończył swoją dziewięcioletnią przygodę z Realem i przeniósł się do Sevilli.

Tam jednak również był cieniem samego siebie. Do klubu sprowadził go Julen Lopetegui, który po zaledwie dwóch miesiącach został zwolniony. Nie minęło dużo czasu, ponieważ po kolejnych dwóch z klubem pożegnał się sam Isco. Jego rozstanie nastąpiło w bardzo nieprzyjemnych okolicznościach. Pokłócił się z szkoleniowcem oraz dyrektorem sportowym i po zaledwie 135 dniach rozwiązał swoją umowę z Sevillą.

💚 There’s nobody quite like Isco this season… 🏟️ 28 𝐱 LaLiga games

🏆 19 𝐱 Player of the Match awards pic.twitter.com/kMemOyXiog — OneFootball (@OneFootball) May 13, 2024

Po dołączeniu do Realu Betis z miejsca stał się kluczowym piłkarzem. Po latach słabej gry wreszcie się odrodził. Jak do tej pory rozegrał 29 meczów w La Liga, w których strzelił osiem goli i zanotował pięć asyst. Na papierze jego statystki nie wyglądają jakoś porywająco, jednak ma olbrzymi wkład w grę. Według statystyk „fbref” zajmuje 3. pozycję w klasyfikacji wykreowanych sytuacji tuż za Iago Aspasem i Ilkayem Gundoganem. Otrzymał on 19 nagród za piłkarza spotkania w tym sezonie ligowym. Trzeba więc przyznać, że jest to kapitalny wynik, jak na zawodnika, który występuje w drużynie zajmującej siódme miejsce w tabeli.

Kontuzja wyklucza Isco z EURO 2024

Kapitalny sezon w wykonaniu Isco zwiastował jego powrót do reprezentacji Hiszpanii. Ostatni występ w niej rozegrał w 2019 roku i od tego momentu znajdywał się poza kręgiem zainteresowań selekcjonerów. Sami kibice „La Furia Roja” liczyli na jego powrót i się tego domagali. Niestety, ale to się nie wydarzy. W ostatnim meczu ligowym przeciwko Las Palmas 32-latek doznał poważnej kontuzji.

🚨 ISCO, en MULETAS tras hacerse PRUEBAS MÉDICAS 🎙️ @GonzaloTortosa: ¿confías en llegar a la Eurocopa? 🗓️ ISCO: "OJALÁ". pic.twitter.com/qiPs7fyusl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 17, 2024

Po wnikliwych badaniach okazało się, że złamał kość strzałkową, która wyeliminuje go już z gry w tym sezonie oraz z udziału w zbliżających się mistrzostwach Europy. Przewidywalna rekonwalescencja ma potrwać około dwa miesiące.

Fot. PressFocus

