Norwich zwolniło trenera po klęsce w play-offach

Norwich City poinformowało o zwolnieniu Davida Wagnera z funkcji trenera pierwszego zespołu. To pokłosie klęski na Elland Road z Leeds United 0:4, która przekreśliła szanse ”Kanarków” na powrót do Premier League. Porażka w półfinale play-offów sprawia, że Norwich po raz pierwszy od pięciu lat trzeci sezon z rzędu spędzi w Championship.

Norwich zwalnia Wagnera

David Wagner przejął Norwich City na początku stycznia 2023 roku, kiedy ”Kanarki” zajmowały dopiero 12. miejsce. Pozycja ta była dużym rozczarowaniem, bowiem Norwich chciało od razu wrócić do Premier League. Typowano klub w roli faworyta. Wagner nie odmienił jednak sytuacji zespołu, a wręcz przeciwnie – było gorzej. W 20 ostatnich meczach Championship Norwich było dopiero 13. punktującą drużyną w lidze i rozgrywki zakończyło na 13. miejscu – najgorszym od 2018 roku.

Kolejny sezon był nawet niezły, ale po wstydliwej porażce 2:6 z Plymouth w ósmej kolejce Norwich wypadło poza strefę play-offów. Na przełomie października i listopada osunęło się nawet na 18. miejsce po serii czterech porażek z rzędu. W styczniu 2024 roku ”Kanarki” na dobre wróciły do górnej części tabeli i od początku roku były trzecią najlepiej punktującą drużyną w Championship. Lepiej punktowały jedynie Ipswich, które wywalczyło bezpośredni awans do Premier League oraz Leeds, z którym Norwich zmierzyło się w półfinale play-offów.

💛💚 It's been a disappointing night but thank you for your support throughout the campaign 🫡 Have a safe journey home, Yellows! pic.twitter.com/bH9o0JKnur — Norwich City FC (@NorwichCityFC) May 16, 2024

Przed ostatnią kolejką sezonu zasadniczego wiadomo było, że Norwich w play-offach zagra z Leeds bądź Southampton. Do 46. kolejki przystępowało z piątego miejsca. Podopieczni Davida Wagnera przegrali jednak 0:1 z walczącym o utrzymanie Birmingham, a West Brom wygrał 3:0 z Preston i zamienił się pozycjami z Norwich. Tym samym w play-offach przyszło zagrać ze znacznie trudniejszym rywalem, który do ostatniej kolejki bił się o bezpośredni awans. Pierwszy mecz zakończył się remisem 0:0, jednak rewanż na Elland Road był prawdziwym pokazem siły ze strony Leeds. ”Pawie” wygrały aż 4:0, wobec czego Norwich zanotowało najwyższą porażkę od września 2023 roku. Co więcej, już po pierwszej połowie przegrywało 0:3.

Klęska z Leeds była o tyle bolesna, że Norwich pogrążył Daniel Farke, z którym ”Kanarki” dwukrotnie wywalczały awans do Premier League – w 2019 i 2021 roku. Porażka w półfinale play-offów sprawia, że po raz pierwszy od sześciu lat Norwich spędzi trzeci sezon z rzędu na poziomie Championship.

Mający zdecydowanie większe ambicje władze klubu zdecydowały o rozstaniu z Davidem Wagnerem. Niemiec poprowadził Norwich w 75 meczach, a zespół pod jego wodzą nie wygrał nawet połowy z nich (31). W tym czasie miał także 17 remisów i 27 porażek. Nie jest jeszcze znane nazwisko następcy 52-letniego szkoleniowca.

Norwich City have parted company with head coach David Wagner. We would like to place on record our thanks to David for his hard work and contribution during his time at Norwich City. Full statement ⬇️ — Norwich City FC (@NorwichCityFC) May 17, 2024

fot. screen YouTube

