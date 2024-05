Holenderski sędzia z dożywotnim zakazem. Świętował tytuł ze zwycięzcami

Jak informuje „NH Nieuws” holenderski sędzia Jan Smit już nigdy nie posędziuje meczu piłkarskiego na skutek swojego zachowania podczas ostatniego meczu. Po spotkaniu jednej z niższych lig holenderskich sędzia celebrował mistrzostwo jednej z drużyn dołączając do fety mistrzowskiej, w trakcie której postanowił również śpiewać wraz z zespołem.

Drukarz z Holandii

Sytuacja, o której mowa miała miejsce po spotkaniu pomiędzy St. George i SV De Valken. Cała żenująca historia rozpoczęła się już w trakcie meczu. Otóż sędzia Jan Smit według relacji świadków był mocno stronniczy dla ekipy St. George. Arbiter pokazał zawodnikom rywali aż trzy czerwone kartki, plus jedną trenerowi.

Gdyby tego było mało, 61-letni Smit doliczył aż piętnaście minut do regulaminowego czasu gry. Tylko po to, by w trakcie tego doliczonego czasu drużyna grająca w przewadze zdobyła bramkę, która zapewni im tytuł mistrzowski. Tak się oczywiście stało, ekipa St. George zdobyła wyrównującego gola, który dawał jej trofeum.

Myślicie, że to szczyt żenady i sędzia powinien zostać ukarany? Nic bardziej mylnego, po spotkaniu sędzia dołączył do świętującej drużyny w fecie mistrzowskiej a następnie zaśpiewał piosenkę „Guardian Angel” Marco Schuitmakera. To jeszcze nie wszystko, w trakcie fety podnosił też mistrzowską paterę i intonował przyśpiewki St. George.

Scheidsrechter deelt 3 rode kaarten uit aan de tegenstander en schreeuwt daarna KAMPIOENEN en staat met de schaal te zwaaien op het kampioensfeest. Kan alleen in de klasse van @SV_Ilpendam @MikeVerweij 🤣 pic.twitter.com/tsWCamEHHG — Danny Korporaal (@dannykorporaal) May 12, 2024

Sędzia ukarany

W związku z tymi wydarzeniami poszkodowany klub SV De Valken złożył skargę do holenderskiego związku piłkarskiego. Oto treść skargi, która do KNVB dotarła tuż po spotkaniu:

Zarząd Valken nie uważa za stosowne, aby szczegółowo rozpisywać się na temat niedzielnego meczu i roli sędziego w trakcie i po meczu. Inni będą musieli ocenić, czy to normalne, aby sędzia hucznie świętował zasłużone mistrzostwo St George’s po meczu.

Reakcja była błyskawiczna. Rzecznik KNVB Daan Schippers poinformował, że już następnego dnia zakazano sędziemu prowadzenia kolejnych spotkań podkreślając, że od arbitrów oczekuje on neutralnej postawy. Sędzia już w przeszłości był na cenzurowanym w związku. W 2021 roku został już ukarany w związku z niewłaściwym zachowaniem wobec obostrzeń covidowych. Po niespełna roku zawieszenia wrócił do sędziowania. Tym razem kolejnej szansy nie będzie. Jan Smit został ukarany, ale nie poczuwa się do winy.

Podczas refrenu wcisnięto mi misę w dłonie i uniosłem ją w górę. W ogóle nie imprezowałem z graczami. Po prostu zaśpiewałem piosenkę i raz podniosłem misę. To jedyna rzecz. Szkoda mi słów, że KNVB usuwa mnie z tego powodu. To śmieszne. KNVB nie przeprowadziło żadnych badań i obejrzało tylko jeden film.

Uważa, że on wcale nie świętował – po prostu tam był. To nie tak, że śpiewał piosenkę i wznosił w górę trofeum na fecie mistrzowskiej klubu, któremu wyraźnie pomógł w trakcie meczu – on po prostu chciał sobie pośpiewać a trofeum ktoś wcisnął mu w ręce. A czerwone kartki? Według niego wszystkie były uzasadnione.

fot. screen NH News

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii? Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”: