Atalanta traci kapitana przed finałem LE

Atalanta dopiero co przegrała finał Coppa Italia z Juventusem, a znów musi zmierzyć się ze złą nowiną. Jeden z jej kapitanów, Marten de Roon, wypada z gry przed finałem Ligi Europy z Bayerem Leverkusen w Dublinie. Uraz doznany w rzymskim finale przyhamuje Holendra na kilka dni.

Kapitanem numer jeden klubu jest Rafael Toloi, ale absolutnym sercem drugiej linii jest wicekapitan De Roon. „Atmosferić” poza boiskiem, a na samej murawie – prawdziwy lider, piłkarz od czarnej roboty. Holender jest zrozpaczony takim obrotem sprawy, w końcu to najważniejszy tydzień w historii klubu. Na platformie Twitter/X napisał:

Parę tygodni temu nie pomyślałbym że napiszę takie słowa. Nie zagram w finale Ligi Europy. To, co powinno być najważniejszym tygodniem mojej kariery, zostało największym koszmarem. Jest też ciężko, bo nie chcę zbyt negatywnie wpływać na nastrój. Czuję dumę z naszego zespołu, miasta Bergamo i kibiców z powodu gry w finale. Ta zbiorowa duma powinna przewyższać nad moim smutkiem, frustracją i złością.

Legenda Atalanty

To piłkarz, który przyszedł nawet przed Gian Piero Gasperinim! Holenderski defensywnie usposobiony pomocnik, grywający czasem w trójce stoperów, gra w Bergamo od 2015 roku. Ominął go jedynie pierwszy sezon pod wodzą „Gaspa”, bo wtedy występował na wypożyczeniu w Anglii – konkretnie w Middlesbrough. Zaliczył w Bergamo jeszcze rozgrywki 2015/16 pod wodzą Edoardo Reji. De Roon pamięta zatem 13. miejsce w lidze i serię 14 spotkań bez zwycięstwa (!!). To dziś nie do pomyślenia w przypadku „La Dei”, ale była w tamtym momencie nawet zaangażowana w walkę o utrzymanie i dopiero udana końcówka sprawiła, że wdrapała się na 13. lokatę.

Marten de Roon odszedł na wypożyczenie z ligowego średniaka (albo i gorzej), a wrócił już do błyskawicznie ukształtowanego zespołu, który zaliczył pod Gasperinim gigantyczny progres i awansował do europejskich pucharów. Atalanta miała pecha, że wówczas Italia posiadała tylko trzy miejsca w Champions League, bo za TOP4 dostała się tylko do Ligi Europy.

Podobnie jest z będącym tu od stycznia 2016 roku Beratem Djimsitim, który też pamięta gorsze czasy. Albańczyk spędził potem dwa lata na wypożyczeniach, ale cały czas jest częścią projektu z Lombardii. To przede wszystkim te nazwiska spajają początki z teraźniejszością w klubie, dlatego finały miały dla tych osób wyjątkowe znaczenie.

A few days ago I never thought I’d write these words: I can’t play the Europa League final. What should’ve been the most important week of my career, became the biggest nightmare. pic.twitter.com/ja0kJVnotE — Marten de Roon (@Dirono) May 17, 2024

Atalanta czeka na swój drugi puchar w historii klubu od 1962 roku, gdy wygrała Coppa Italia. Nigdy więcej nie sięgnęła po jakiekolwiek trofeum. W erze Gasperiniego „La Dea” przegrała wszystkie trzy mecze o trofeum (trzykrotnie ww. finał Coppa Italia), w Dublinie czeka ich z niepokonaną w tym sezonie drużyną Bayeru Leverkusen czwarte tego typu starcie.

