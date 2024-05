FIFA wykluczy Izrael z rozgrywek?

Jak informuje „The Telegraph„, FIFA zorganizuje spotkanie, podczas którego podjęta zostanie decyzja o ewentualnym wykluczeniu Izraela z rozgrywek FIFA. Propozycję wykluczenia popierają federacje piłkarskie Algierii, Iraku, Jordanii, Syrii i Jemenu w związku z reakcją na ataki Hamasu.

Przewodniczący FIFA Gianni Infantino ogłosił, że będzie pilne zebranie, na którym zostanie podjęta decyzja o tym, czy Izrael powinien zostać wykluczony z piłkarskiego świata. Podkreślił, że FIFA rozważy prawnie wniosek złożony przez Palestyńską Federację Piłkarską w celu włączenia jej do porządku obrad dorocznego kongresu w Bangkoku w tym tygodniu.

Propozycja, która została poparta przez federacje piłkarskie Algierii, Iraku, Jordanii, Syrii i Jemenu, nie została poddana pod głosowanie stowarzyszeń członkowskich FIFA podczas spotkania, które odbyło się 17 maja, natomiast Gianni Infantino przekazał, że decyzja zostanie podjęta na nadzwyczajnym posiedzeniu rady organizacji pod koniec lipca. Prezes Palestyńskiej Federacji Piłkarskiej Jibril Rajoub powiedział:

Na te słowa odpowiedział prezes Izraelskiej Federacji Piłkarskiej Shino Moshe Zuares, który zarzucił wnioskodawcom wrogość i polityczny cynizm w celu zaszkodzenia izraelskiemu futbolowi:

Palestyńska Federacja Piłkarska składając wniosek do FIFA oskarżyła Izrael o zbrodnie wojenne, twierdząc, że złamał on wiążący nakaz Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, aby zapobiec ludobójstwu w Strefie Gazy i zignorował apele Organizacji Narodów Zjednoczonych o podobną powściągliwość. We wniosku znalazły się również wyliczenia dotyczące ofiar i rannych w wyniku działań wojennych ze strony Izraela.

🚨🌍 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | FIFA will hold an urgent meeting to decide if Israel should be thrown out of world football, reports @TeleFootball. ‼️ pic.twitter.com/3gzY78wtGt

— EuroFoot (@eurofootcom) May 17, 2024