Lech z kolejnymi problemami. Kara od Komisji Ligi dla klubu

W trakcie meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa fani ”Kolejorza” wrzucili na murawę race, aby wyrazić swoje niezadowolenie wobec wydarzeń panujących wokół klubu. Za ten incydent karę otrzymał zarówno Lech, jak i jego kibice.

Kibice Lecha nie wytrzymali

W trakcie meczu z Legią kibice zgromadzeni w „Kotle” – trybunie zarezerwowanej dla najbardziej zagorzałych sympatyków „Kolejorza” – praktycznie przez cały mecz w swoich przyśpiewkach wyzywali zarówno zarząd, jak i piłkarzy. Wielokrotnie na ENEA Stadionie słyszana była przyśpiewka „Kolejorz grać, kur.. mać”, która miała zmotywować graczy Lecha. Efekt był jednak odwrotny, gdyż ostatecznie Lech w absurdalnym stylu uległ Legii 1:2.

Jednak to nie przyśpiewki są powodem kary, a to, co wydarzyło się w okolicach 70. minuty. Wtedy to fani Lecha w geście frustracji wrzucili race na płytę murawy stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Niebezpiecznie blisko całej sytuacji był Kacper Tobiasz, który o mały włos nie oberwał jednym z elementów pirotechniki. Komisja Ligi za ten wybryk postanowiła ukarać ultrasów „Kolejorza” zakazem wyjazdowym na mecz z Legią w przyszłym sezonie.

Komisją ligi podjęła decyzję w związku z zachowaniem kibiców na ostatnim meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa. Kara jest… delikatna.https://t.co/5fh2HAocmV — Dawid Dobrasz (@dobraszd) May 17, 2024

Klub także ukarany

Za zachowanie swoich kibiców konsekwencje poniesie także klub. Komisja Ligi zadecydowała o karze finansowej dla Lecha w wysokości 80 tysięcy złotych, która – umówmy się – raczej nie będzie dotkliwa dla takiego klubu. Aby pokazać, że dla „Kolejorza” taka kwota jest tylko monetą w morzu banknotów warto wspomnieć, że dokładnie tyle wynosi… tygodniowa pensja gwiazdy Lecha Mikaela Ishaka. Szwed bowiem za tydzień gry w niebiesko-białej koszulce inkasuje ok. 80 400 złotych.

Mecz przerwany, race na boisku. Kibicom Lecha skończyła się cierpliwość. #LPOLEG pic.twitter.com/becXxqMcwj — Mateusz Dukat (@DukatMateusz) May 12, 2024

Grobowa atmosfera w Lechu

Na dwie kolejki do końca sezonu w drużynie Lecha obowiązuje wręcz grobowa atmosfera. Lech stracił już matematyczne szanse na mistrzostwo Polski, które z najlepszą kadrą w lidze – według słów wielu ekspertów – powinno być wręcz obowiązkiem. Dodatkowo, w ogniu krytyki znajduje się trener Mariusz Rumak, który przed zbliżającym się meczem z Widzewem Łódź nie wziął udziału w tradycyjnej przedmeczowej konferencji prasowej. Takowe spotkanie z mediami nie zostało zorganizowane, a obecny szkoleniowiec pierwszej drużyny Lecha odpowiedział tylko na pytania klubowej telewizji.

Trener Mariusz Rumak przed meczem z Widzewem Łódź 🎙️⬇️ #WIDLPO pic.twitter.com/fihWwNm37e — Lech Poznań (@LechPoznan) May 17, 2024

fot. PressFocus

