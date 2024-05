Trzech piłkarzy A-League aresztowanych za manipulowanie zakładami bukmacherskimi

W piątek władze aresztowały trzech zawodników klubu występującego w australijskiej A-League. Według doniesień piłkarze drużyny Macarthur FC zostali oskarżeni o korupcję w związku z zakładami bukmacherskimi.

Drużyna Macarthur FC zajęła 5. pozycję w A-League i zagrała w play-offach gdzie już na etapie ćwierćfinału odpadli po porażce 0:4 z Sydney FC. Jednakże słaby wynik w rozgrywkach o mistrzostwo jest aktualnie ich najmniejszym zmartwieniem. Trzej piłkarze reprezentujący barwy klubu zostali formalnie oskarżeni o udział w „korupcyjnym zachowaniu przy wynikach zakładów na wydarzenie” i udział w grupie przestępczej.

Australijska policja donosi, że 33-letni zawodnik klubu miał otrzymywać instrukcje od osoby trzeciej co do poszczególnych wydarzeń w trakcie meczów. Sprawa dotyczy co najmniej czterech spotkań w okresie od listopada do grudnia 2023 roku. Zawodnicy mieli w trakcie spotkania otrzymać żółte kartki a następnie otrzymać swoją działkę w wysokości 10 tysięcy dolarów australijskich (ok.26 tysięcy złotych). Kolejna, tym razem nieudana próba miała miejsce w kwietniu i maju 2024 roku.

Prison FC's raid of the A-League continues with enquiries made by the club regarding the availability of Ulises Davila and 3 other Macarthur FC players. #IronBars pic.twitter.com/U8WcGTDZ9i

— Prison FC (@PrisonAFC) May 17, 2024