Stało się! Dwa dni po zdobyciu Coppa Italia, Juventus zwolnił swojego trenera Massimiliano Allegriego ze skutkiem natychmiastowym. Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że nie chodzi jedynie o średni w realiach klubu wynik sportowy w tym sezonie. W kontekście szkoleniowca głównie mówi się o jego zachowaniu tuż po końcowym gwizdku. Oznacza to, że Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik na dwa ostatnie mecze tego sezonu ligowego będą mieli tymczasowego trenera.

Oficjalnie: Juventus zwolnił Allegriego

Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus F.C. — JuventusFC (@juventusfc) May 17, 2024

Szkoleniowiec z Livorno podczas środowego meczu finałowego w Rzymie pod sam jego koniec zaczął bardzo mocno emanować swoimi emocjami. Zdjął marynarkę, zaczął nawet rozpinać koszulę. Po meczu z kolei zaatakował słownie naczelnego znanego dziennika „Tuttosport” Guido Vaciago – to turyńska gazeta, która w opinii Allegriego sprzedaje ludziom dużo „farmazonów”.

Dyrektor Tuttosport po meczu, cytowany w sieci, powiedział:

Allegri powiedział mi „jesteś ch**owym dyrektorem. Pisz prawdę w swojej gazecie, a nie to co klub ci mówi. Spójrz, wiem gdzie przyjść i Cię dorwać. Wiem, gdzie mam na Ciebie czekać. Przyjdę i wyrwę ci uszy. Przyjdę i uderzę Cię w twarz. Pisz prawdę w swojej gazecie”

Allegri vs Vaciago, ale także vs Giuntoli

Juventus wyjaśnia, że ​​Max Allegri został zwolniony z powodu „pewnych zachowań, które nastąpiły podczas finału Coppa Italia jak i po nim, które klub uznał za niezgodne z wartościami”. Juve już od stycznia planowało rozstać się z Allegrim, jak poinformował Fabrizio Romano. Głównym kandydatem do zastąpienia szkoleniowca z Livorno jest Thiago Motta, który wywalczył niedawno z Bologną historyczny awans do Ligi Mistrzów 2024/25. „Starą Damę” w ostatnich dwóch kolejkach poprowadzi legendarny urugwajski obrońca klubu z Piemontu, Paolo Montero.

Natychmiastowe zwolnienie 56-letniego Allegriego (w dodatku z jego winy) oznacza brak konieczności wypłacania mu pensji przez Juventus do końca umowy. Ta obowiązywała między stronami do 30 czerwca 2025 roku – na jej mocy Allegri zarabiał 7 milionów euro netto.

Nie jest tajemnicą, że Allegri nie dogadywał się z dyrektorem sportowym „Starej Damy” Cristiano Giuntolim, który dołączył rok temu do klubu. Zimą, Allegri dostał od niego „w prezencie niechcianego” przez samego trenera piłkarza z Argentyny, Carlosa Alcaraza, na wypożyczenie z Southampton ze sporą kwotą wykupu (42 miliony euro). Alcaraz zagrał od na wiosnę 10 razy, pięć z tych meczów były tzw. „ogonami”. Uzbierał 241 minut w Turynie.

Koniec wielkiej historii

Allegri z dniem 17 maja 2024 roku kończy więc prawie ośmioletnią przygodę ze „Starą Damą”. Będzie on zapamiętany jako jeden z najwybitniejszych trenerów w historii klubu, nawet jeżeli jego drugi epizod w Turynie to raptem jedno trofeum w trzy sezony.

Pięciokrotnie Allegri wywalczył w Turynie mistrzostwo Włoch, tyle samo razy Puchar Włoch. Do tego dwukrotnie dołożył do gabloty Superpuchar Włoch – z kolei w 2015 i 2017 roku dotarł ze „Starą Damą” do finału Ligi Mistrzów (przegrał odpowiednio 1:3 z Barceloną i 1:4 z Realem Madryt). Po potrójnej koronie Interu, to on odpowiada za dwa z trzech włoskich finałów „uszatego” pucharu.

