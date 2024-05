Reprezentant Polski odejdzie z klubu po sezonie

Reprezentant Polski Przemysław Płacheta po sezonie odejdzie ze Swansea City. W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych klub poinformował, że kontrakt 26-latka nie zostanie przedłużony.

Reprezentant Polski odchodzi ze Swansea

Przemysław Płacheta trafił do walijskiego klubu w lutym tego roku w ramach transferu definitywnego z Norwich City. 26-latek po krótkim czasie zyskał uznanie w oczach trenera Luke’a Williamsa, gdyż ten wystawił go nawet w kilku meczach w pierwszym składzie. Po raz kolejny jednak możliwość grania Płachecie zabrała kontuzja.

26-latek ostatni mecz rozegrał 29 marca w zremisowanym 1:1 spotkaniu z Sheffield Wednesday. Na początku kwietnia niestety nabawił się urazu uda. Początkowo mówiło się o chwilowej przerwie, jednakże skończyło się na absencji do końca sezonu. To spowodowało, że Swansea nie chce dłużej kontynuować współpracy z Płachetą. Kontrakt, który trwa do końca czerwca, nie zostanie przedłużony. Klub wystosował w tej sprawie specjalne oświadczenie, które opublikował w mediach społecznościowych.

Swansea City can confirm the club’s retained list ahead of the 2024-25 Championship campaign. We wish all departing players every success in their future careers 🖤🤍 — Swansea City AFC (@SwansOfficial) May 17, 2024

Bilans reprezentanta Polski w barwach Swansea City zamknie się na dziesięciu występach. Ogólnie w całym sezonie uzbierał tych spotkań 26, do tego trzy w Pucharze Ligi Angielskiej. Jego bilans to gol i asysta.

Co dalej?

Przemysław Płacheta po raz kolejny będzie musiał szukać dla siebie nowego klubu. Odkąd wyjechał do Anglii ze Śląska Wrocław, to ta kariera nie wygląda obiecująco. Przez cztery lata w Norwich rozegrał tylko 61 meczów. W międzyczasie wypożyczenie do Birmingham skończyło się katastrofą, po zaledwie pięciu spotkaniach Płacheta doznał kontuzji. Nie pierwszej i nie ostatniej. Wszystko mogłoby wyglądać inaczej, gdyby nie kontuzje. Praktycznie nie było miesiąca, gdy nie słyszeliśmy o kolejnych problemach zdrowotnych 26-latka. Tak właśnie jest i teraz.

Jakiś czas temu mówiło się o potencjalnych przenosinach siedmiokrotnego reprezentanta Polski do Niemiec. Pod koniec kwietnia dziennik „Bild” informował, że znalazł się on na liście życzeń Herthy Berlin. W niej występuje już inny kadrowicz Michał Karbownik.

Informa @BILD que Przemysław Płacheta 🇵🇱 interesa al #Hertha de cara a la próxima temporada en la que los berlineses buscarán el ascenso a #Bundesliga. El rápido extremo acaba contrato con el #Swansea de #Championship donde no impresiona, además un mes de baja por una lesión pic.twitter.com/d63p5fastQ — Eugenio González Aguilera (@Eugeniogonza2) April 25, 2024

Czy tak się rzeczywiście stanie? Klub ze stolicy Niemiec będzie w przyszłym sezonie walczył o powrót do Bundesligi. Zdrowy Płacheta mógłby w tym pomóc. Jednak czy przedłużające się problemy zdrowotne nie przeszkodzą w transferze? Być może powrót do kraju uratowałby karierę Przemysława Płachety. Czasami trzeba zrobić krok w tył, aby potem wykonać dwa kroki w przód.

fot. PressFocus

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii? Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”: