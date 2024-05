Mistrz świata z kolejnymi problemami. Strzelec decydującego karnego w finale MŚ 2022 oraz LE z poprzedniego sezonu Gonzalo Montiel ma poddać się w swojej ojczyźnie specjalnemu badaniu w ramach toczącego się śledztwa w sprawie gwałtu. Grający na wypożyczeniu w Nottingham Forest mistrz świata otrzymał nakaz powrotu do Argentyny. 27-latek został oskarżony o napaść na tle seksualnym na modelkę. Śledczy chcą, aby psychiatra odwiedził 27-letniego zawodnika, choć ten twierdzi, że jest niewinny.

Obawy domniemanej ofiary Montiela

Jak podają brytyjskie media, zawodnik występujący w formacji defensywnej został wezwany do stawienia się na rozprawę w mieście San Justo na obrzeżach Buenos Aires w dniach 17 i 20 września. Domniemana ofiara piłkarza twierdzi, że do gwałtu miało dojść 1 stycznia 2019 roku. W domu Argentyńczyka według jej relacji doszło do „wykorzystywania seksualnego z udziałem grupy ludzi”. Sprawą zajęła się argentyńska prokuratura. Prawnik kobiety powiadomił śledczych o obawach jego klientki, która po złożeniu skargi miała otrzymywać wiadomości od matki Montiela.



Wstałam o szóstej wieczorem i usłyszałam od nich, że mnie zgwałcili. Nic nie pamiętałam. Usiłowałam sobie przypomnieć rzeczy, o których mi mówili. Zafundowali mi pranie mózgu, ponieważ chcieli wszystko zataić. Nie mogę zapomnieć jego twarzy. Anonimowi ludzie starali się zastraszyć mnie wiadomościami. Podkreślali w nich, że jeśli kariera Montiela ucierpi, to strzelą mi w głowę – wyznała zrozpaczona kobieta w rozmowie z „Radio 10”. https://twitter.com/MailSport/status/1791388533229281725

Próby zastraszania

Kobieta dodała, że po całym bulwersującym zdarzeniu „została wyrzucona z domu piłkarza”. Nie miała pojęcia, ile osób brało udział w skandalicznym czynie. Wtedy, późniejszy mistrz świata grał w River Plate. W 2021 roku zmienił kontynent i przeszedł do Sevilli. Na mundialu w Katarze był jednym z bohaterów Argentyny. To właśnie on zamienił w finale na gola ostatnią jedenastkę w serii rzutów karnych, po których „Albicelestes” mogli celebrować długo oczekiwany triumf w finale mundialu. Triumf odniesiony w pierwszym Mundialu po śmierci wielkiego Diego Maradony.

Rozczarował w Premier League

W Premier League Montiel się nie odnalazł mimo, że Nottingham niemal do samego końca sezonu walczyło o utrzymanie, Argentyńczyk nie wywalczył sobie na stałe miejsca w podstawowym składzie. Przeciwnie, zagrał zaledwie w 13 meczach ligowych. Trener Nottingham Nuno Espirito Santo niespecjalnie mu ufał. Nie chciał zbyt często na niego stawiać dlatego Montiel i jego dorobek to raptem dwie asysty.

