Gasset przechodzi na emeryturę

Jean-Louis Gasset zapowiedział, że po zakończeniu tego sezonu rezygnuje z funkcji trenera Olympique Marsylia. 70-letni szkoleniowiec chce wycofać się z futbolu i przejść na emeryturę. Ekipę OM prowadził od połowy lutego. Wówczas zajął miejsce zwolnionego Gennaro Gattuso.

