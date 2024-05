Jesusa Vallejo wystąpił w tym sezonie w zaledwie trzech meczach na wypożyczeniu z Realu Madryt do Granady. Jego kariera znalazła się na zakręcie. Na temat sytuacji piłkarza artykuł opublikowano w hiszpańskim „AS”. Jak się okazuje, zaprzecza plotkom gazety o jego depresji. To delikatny temat.

Kariery w Realu nie zrobił

Jesus Vallejo jako piłkarz Realu Madryt dał się poznać w roli zadaniowca. Sześcioletni kontrakt z „Królewskimi” podpisał w 2015 roku, ale przez większość kadencji był wypożyczany – do Realu Saragossa, Eintrachtu, Wolverhampton czy Granady, gdzie dotarł nawet do ćwierćfinału Ligi Europy. Wielu pamięta jego dyskretny epizod z półfinału Ligi Mistrzów 2022, kiedy wszedł na pięć minut i pomagał wybijać piłki. To był słynny mecz, podczas którego Rodrygo trafił dwa razy w dwie minuty z Manchesterem City.

Vallejo potrafił też bezproblemowo odstąpić numeru 5, aby mógł nosić i rozsławiać go Jude Bellingham. W Realu przez te dziewięć lat za to dużo nie pograł. W zeszłym sezonie nie udał się na żadne wypożyczenie, lecz zaliczył zaledwie po jednym spotkaniu w kilku rozgrywkach – lidze, Lidze Mistrzów, Pucharze Króla i Klubowych MŚ. To dało mu raptem 90 minut. Dlatego też od początku sezonu 2023/24 występuje w Granadzie, gdzie trafił na zasadzie wypożyczenia z Realu. Od stycznia dzieli szatnię z Kamilem Piątkowskim oraz Kamilem Jóźwiakiem. Od 14 stycznia jednak nie był ani razu na ławce rezerwowych ani też w kadrze meczowej. Wszystko na skutek kontuzji ścięgna podkolanowego po poprzednim meczu.

Wypożyczenie Jesusa Vallejo do Granady: 3 mecze, 106 minut na murawie. pic.twitter.com/qZWwATWhqE — Los Galácticos (@_LGalacticos) May 12, 2024

Piłkarz Realu Madryt dementuje plotki o depresji

Presezonu tak naprawdę nie miał w ogóle. Vallejo uzbierał na koncie w tym sezonie zaledwie 106 minut w trzech spotkaniach. To niewiele więcej niż w Realu Madryt rok temu. Zrodziło to po pewnym czasie przypuszczenia. Po trzech miesiącach artykuł o piłkarzu napisał hiszpański „AS”. Co takiego? Otóż to, że po 12 latach rozstał się z małżonką i jest w dużym dole psychicznym. 27-letni piłkarz należący do „Królewskich” pogłoski zawarte w artykule stanowczo zdementował. Wstawił zdjęcia ślubne i napisał:

Wiadomość opublikowana w dzienniku AS, że Maria i ja zerwaliśmy nasz związek jest CAŁKOWICIE FAŁSZYWA. Maria i ja jesteśmy w związku od 12 lat, zawsze byliśmy razem i nadal jesteśmy razem.

Były już trener piłkarza Alexander Medina stwierdził parę miesięcy temu, że to „sytuacja szczególna”. Portal „Transfermarkt” twierdzi z kolei, że może chodzić o wypalenie zawodowe. Bardzo mało w tym temacie informacji o samym zawodniku.

Jesus Vallejo tiene depresión tras terminar con su novia tras más de 10 años de relación. Lleva más de 6 meses sin entrenar ni jugar, mi niño está sufriendo pic.twitter.com/aMunWZ26Zs — ALAN🪐 (@Alan___24) May 18, 2024

Granada spadła z ligi hiszpańskiej na kilka kolejek przed końcem sezonu. Jesus Vallejo ma jeszcze rok umowy w Realu Madryt. Nie poprawił jednak swojej wartości rynkowej, by Real mógł na nim zarobić. Miejmy nadzieję, że wszystko z piłkarzem w porządku i wróci wkrótce na plac, jak i upora się z gorszymi miesiącami. Może po prostu nie czuje się na siłach, by publicznie mówić o takich kłopotach.

Warto rozmawiać o swoich problemach! Oto numery telefonu:

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 123 – bezpłatna ogólnopolska poradnia telefoniczna dla dorosłych osób przeżywających kryzys emocjonalny

Fot. PressFocus

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii? Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”: