Premier League: Jednak nie Haaland! Wybrano piłkarza sezonu

Tradycją stał się już coroczny plebiscyt Premier League na najlepszego piłkarza sezonu. Maj zawsze okupiony jest niezliczonymi dyskusjami fanów najlepszej ligi świata na temat tego, kto powinien zgarnąć statuetkę. Tym razem nie zabrakło zaskoczenia, gdyż laureatem nie został faworyt wielu kibiców – norweski napastnik Erling Haaland.

Według wielu kibiców nagrodzona powinna zostać „dziewiątka” Manchesteru City, czyli oczywiście Erling Haaland. Norweg najprawdopodobniej zostanie królem strzelców Premier League, a obecnie na swoim koncie zgromadził już 27 goli. Drugi w klasyfikacji Cole Palmer w rozgrywkach 23/24 zdobył o pięć bramek mniej. Do końca sezonu ligi angielskiej została już tylko jedna kolejka, więc chyba tylko kataklizm mógłby odebrać Norwegowi statuetkę. Ewentualnie, „Cold” Palmer musiałby powtórzyć występ w skali podobnej do tego, co potrafił serwować kibicom regularnie na wiosnę.

Obecny sezon w wykonaniu Haalanda jest jednak słabszy niż poprzedni. W zeszłej kampanii norweska „dziewiątka” strzeliła aż 36 bramek, co podczas debiutanckiego sezonu w Premier League śmiało można nazwać czymś wbrew prawom piłkarskiej natury. Wówczas Norweg częściej brał na siebie odpowiedzialność, natomiast w obecnym sezonie pierwsze skrzypce często grali inni podopieczni Pepa Guardioli. Kolejny zarzut kierowany w stronę Haalanda dotyczy skuteczności w najważniejszych meczach, która często szwankowała. Przykład? W czterech spotkaniach z najgroźniejszymi rywalami City, czyli Arsenalem oraz Liverpoolem norweski snajper zdobył zaledwie jedną bramkę, co śmiało można odbierać jako rezultat poniżej oczekiwań – w końcu mowa o jednym z najlepszych piłkarzy na świecie.

Erling Haaland is already fourth in Manchester City's top Premier League goalscorer list 🤯⚽ pic.twitter.com/qBw1xXKFtb

Ostatecznie laureatem statuetki dla najlepszego piłkarza sezonu 23/24 został inny podopieczny Pepa Guardioli, czyli Phil Foden. Pomocnik City jest absolutną rewelacją sezonu, a pochwałom wobec Anglika w trakcie jeszcze aktualnego sezonu nie było końca. Co prawda Foden nie ma aż tak imponujących liczb jak Haaland – strzelił on bowiem 17 goli, do których dołożył 8 asyst, jednak jego wpływ na grę „Obywateli” w tym sezonie był nieoceniony. Wobec problemów zdrowotnych gwiazdy City – Kevina De Bruyne, Foden zastąpił go wręcz idealnie i śmiało można było odnieść wrażenie, że angielski pomocnik rozwija się z meczu na mecz. Zawodnik City wciąż jest młody – ma bowiem dopiero 23 lata. Przed nim wciąż wiele lat kariery, w trakcie których śmiało może zostać legendą klubu na miarę Kuna Aguero. Kto wie, może wraz z wspominanym już Erlingiem Haalandem stworzą niezapomniany duet w Premier League, który będzie postrachem defensywy nie tylko na Wyspach, ale także w całej Europie.

"He's the best player right now in the Premier League" 💬

Here's just some of @PhilFoden's best bits from the season so far 💥 pic.twitter.com/7u9AjFdruG

— Manchester City (@ManCity) May 18, 2024