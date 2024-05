Jesus Navas zrobił wszystkim psikusa

Kilkadziesiąt godzin temu Jesus Navas z wielkim bólem serca ogłaszał odejście z Sevilli, przy okazji będąc gotowym na kolejne wyzwania piłkarskie. Wydawało się, że ujrzymy legendę „Los Nervionenses” w innej lidze. Czas jednak ma to do siebie, że ludziom przychodzi umiejętność refleksji. Tak też się stało w tym przypadku. Jesus podpisał wkrótce dożywotnią umowę z Sevillą. Jego pensja będzie wpływała na konto fundacji wybranej wspólnie z prezydentem klubu.

Jako, że Jesus Navas ciągle jest młody ciałem i duchem, a do tego jak to się powszechnie mówi „jest wartością dodaną” i sam prezentuje dobry poziom – przedłużono z nim umowę. Ma on do końca grudnia 2024 roku grać w piłkę, a po tym czasie zdecydować, jaką rolę pełnić ma w klubie z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Jesus Navas has signed a LIFETIME contract with Sevilla! ❤️

He will play as a player until December 31, 2024, then he will occupy the position he wants within the club, for life. 😮

The club legend also announced that until he retires at the end of the… pic.twitter.com/qnnZSRD0z6

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 18, 2024