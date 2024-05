Sevilla poinformowała, że pełniący funkcję trenera pierwszego zespołu Quique Sanchez Flores nie będzie kontynuował swojej pracy w kolejnej kampanii. Sanchez Flores, który jest trenerem drużyny „Los Nervionenses”. Po 30 czerwca będzie mógł bezproblemowo znaleźć sobie nowego pracodawcę, a Sevilla – nowego trenera.

Sevilla z kolejną zmianą trenera

Quique Sanchez Flores przybył na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan w połowie grudnia. Były szkoleniowiec Valencii czy Watfordu był trzecim szkoleniowcem „Los Nervionenses” w tym sezonie, po fiasku związanym zarówno z Jose Luisem Mendilibarem, jak i Urugwajczykiem – Diego Alonso. Pracujący w 2023 roku w Getafe uznany hiszpański fachowiec poradził sobie z dużym wyzwaniem i w dość spokojny sposób utrzymał drużynę z Andaluzji w La Liga, choć jej najwyższe miejsce w całym sezonie to zaledwie 12. lokata.

ℹ️ Quique Sánchez Flores dejará de ser el entrenador del #SevillaFC al final de la presente temporada.#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 18, 2024

Quique Sanches Flores miał mieć automatycznie przedłużoną umowę w przypadku osiągnięcia przez klub TOP 10 na koniec sezonu, mówił niedawno w swoim materiale Tomasz Ćwiąkała. Było naprawdę blisko, ale po trzech z rzędu zwycięstwach przyszły porażki z Villarrealem i ta bardziej bolesna – z będącym w strefie spadkowej Cadiz CF. Nie udało się zatem Floresowi dobrnąć do tej lokaty w tabeli La Liga. Klub zdecydował, że wybierze na trenera w przyszłym sezonie kogoś innego. Trzeba docenić robotę Floresa, który uratował sezon. Jego zespół potrafił chociażby pokonać Atletico (1:0) oraz Real Sociedad (3:2). Warto podkreślić, że przejmował klub zajmujący wówczas 17. pozycję.

– Chciałbym podziękować trenerowi, ponieważ przyszedł do klubu, gdy znajdowaliśmy się w skomplikowanej sytuacji, ale udało się wrócić na właściwe tory. Sevilla na zawsze będzie jego domem i dziękujemy za jego pracę – podsumował prezes klubu Jose Maria del Nido Carrasco.

Zastępca już znany?

Sevilla, jak podał dalej na portalu Twitter/X dziennikarz newsowy Matteo Moretto, celuje w Jagobę Arrasate. Baskijski trener po sezonie odchodzi z Osasuny, w której spędził ostatnich sześć lat. Zwieńczeniem jego pracy w klubie był finał Copa del Rey 2023 oraz późniejszy awans do europejskich pucharów w tym sezonie, gdzie odpadł w rundzie play-off Ligi Konferencji z Clubem Brugge Michała Skórasia wynikiem 3:4 w dwumeczu. W Pampelunie poprowadził zespół w 255 spotkaniach przez sześć lat (od czerwca 2018 roku).

Arrasate jest też kandydatem do posady w RCD Mallorca, aktualnego finalisty Copa del Rey. Jeżeli klub z Majorki spadnie do drugiej ligi, Arrasate jednak ma tam nie trafić, a właśnie do Andaluzji. Taki ruch wydaje się bardziej kuszący i perspektywiczny.

Fot. PressFocus

