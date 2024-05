Inter: Znów niespokojnie. PIMCO nie pożyczy pieniędzy

W poniedziałek 20 maja wygaśnie trzyletnia pożyczka udzielona firmie Suning przez Oaktree: w przypadku braku spłaty do 21.05 (20 maja jest w Luksemburgu dniem wolnym) kalifornijski fundusz jest gotowy wyegzekwować zastaw akcji klubu z Mediolanu. PIMCO miałoby zagwarantować 400 milionów euro. Fundusz jest w 70% własnością Allianz, zatrudnia ponad 3200 pracowników i ma jedno biuro w Mediolanie.

20 maja właściciele Interu muszą spłacić 385 mln euro, które są winni Oaktree – 275 mln euro plus odsetki. W przypadku niewypłacalności kontrola nad ich udziałami w klubie przeszłaby w ręce funduszu, który udzielił pożyczki trzy lata temu.

W oświadczeniu klubu, Steven Zhang przemówił do wszystkich „Nerazzurrich”, sugerując niekompetencję amerykańskiego przedsiębiorstwa: „W ciągu miesięcy poprzedzających wygaśnięcie kredytu w Oaktree dołożyliśmy wszelkich starań, aby znaleźć polubowne rozwiązanie z naszym partnerem, w tym zaoferowaliśmy Oaktree wiele możliwości uzyskania pełnego i natychmiastowego zwrotu finansowego. Niestety, dotychczasowe wysiłki zostały spotęgowane przez groźby prawne i brak znaczącego zaangażowania ze strony Oaktree. Wszystko to było bardzo frustrujące i rozczarowujące, ale takie zachowanie stwarza obecnie ryzyko dla Klubu, co może poważnie zagrozić jego stabilności.”