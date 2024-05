Sokratis kończy karierę

Sokratis Papastatopulos był po prostu w karierze nazywany Sokratisem. To 35-letni środkowy obrońca, którego fani futbolu mogą kojarzyć z takimi klubami jak Arsenal czy przede wszystkim Borussia Dortmund. Od października zeszłego roku Grek reprezentuje barwy Realu Betis. Niedawno ogłosił, że wraz z końcem sezonu, zakończy się pewien bardzo długi etap w jego życiu, czyli zawodowa kariera.

Grecki piłkarz ogłosił na swoich social mediach, że kończy piłkarską karierę. Wszystko ubrał w piękne słowa, które były podziękowaniami głównie w stronę Realu Betis i jego kibiców, ale także i do wszystkich wspierających, którzy byli przy nim przez ostatnie kilkanaście lat. Sokratis zapowiedział również, że dwa najbliższe mecze „Verdiblancos” będą tymi, w których jak zwykle zagra na maksimum swoich możliwości, bo ani sezon, ani jego kariera się jeszcze nie skończyły. Tak pisał za pośrednictwem Instagrama:

Dziękuję wszystkim którzy byli ze mną w tej podróży, moim kolegom z drużyny, trenerowi który wierzył we mnie od pierwszego dnia i sprawiał, że czułem się jakbym należał do tej tej rodziny od lat, kierownictwu zespołu, który wybrał mnie do tej współpracy. I wszystkim kibicom drużyny za wsparcie w zwycięstwach i porażkach. Zostały dwa ostatnie mecze w koszulce Betis, dwa bardzo znaczące mecze, jutro pierwszy z nich, w którym zrobimy wszystko aby wygrać! Czekam tam na was wszystkich!

Obrońca w tym sezonie zagrał w 13 ligowych spotkaniach, w których osiem razy wychodził w pierwszym składzie i w tym czasie skompletował 954 minuty na boiskach hiszpańskiej ekstraklasy. Sokratis był bardzo potrzebny swojej drużynie szczególnie w ostatnich dwóch meczach, w których to dwa razy wychodził w podstawowej jedenastce. Żadnego z nich nie przegrał, co sprawia, że Betis ma szansę powalczyć o szóste miejsce w tabeli i awans do Ligi Europy.

Ogólnie pełnił jednak rolę rezerwowego. Wiele spotkań przesiedział na ławce. Gdyby przeanalizować liczbę rozegranych minut, to Sokratis zajmuje w Realu Betis 20. pozycję. Absolutnie podstawowym stoperem jest German Pezzella i to on gra najwięcej. To jego kontuzja palca u nogi sprawiła, że Grek wskoczył do podstawowej jedenastce. Drugim podstawowym stoperem jest Chadi Riad wypożyczony z Barcy.

🚨🟢 Sokratis Papastathopoulos to Betis, here we go! Agreement reached with Greek CB available as free agent.

Medical tests booked on Thursday, contract valid until June 2024.

Former #AFC accepted final proposal just waiting to get it sealed now. pic.twitter.com/Qd2x2gWP0X

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2023