Manchester City – West Ham United 19.05 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.90 Manchester City - West Ham United Manchester City powyżej 1.5 gola w 1. połowie TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Manchester City – West Ham. Jednym z dwóch kluczowych spotkań w ostatniej kolejce Premier League będzie starcie na Etihad Stadium, gdzie Obywatele muszą wygrać z West Hamem, jeśli chcą zdobyć czwarty tytuł mistrzowski z rzędu, bez oglądania się na Arsenal. Gospodarze przystąpią do tego spotkania po wygranej 2:0 z Tottenhamem. Goście natomiast pokonali Luton 3:1. Kto wyjdzie górą z tego pojedynku? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy to spotkanie.

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i odbierz do 300 złotych bonusu do 1-krotnego obrotu na start ⬅️

Manchester City – West Ham United – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie na ostatnią kolejkę zmagań ligowych nie należą do najłatwiejszych. Przed ostatnim meczem sezonu, Manchester City prowadzi w Premier League z przewagą dwóch punktów nad Arsenalem. To może być kluczowy tydzień dla City, ponieważ sześć dni później rozegrają finał Pucharu Anglii. We wtorek wygrali 2:0 z Tottenhamem i zbliżyli się do kolejnego tytułu mistrzowskiego. City to jedyny klub w tym sezonie Premier League, który jeszcze nie przegrał na własnym boisku. Z 18 meczów u siebie wygrali 13, osiągając różnicę bramek +33. The Citizens strzelili pięć goli w każdym z dwóch ostatnich meczów ligowych u siebie przeciwko Luton Town i Wolverhampton Wanderers, a w trzech ostatnich zdobyli łącznie 14 bramek. Ostatnią porażkę u siebie w Premier League odnieśli w listopadzie 2022 roku, a uniknięcie porażki w nadchodzącym meczu przedłuży ich serię do 30 meczów bez przegranej.

West Ham nie walczy już o nic konkretnego i ma zagwarantowane miejsce w górnej połowie tabeli Premier League, co zakończy ich passę dwóch kolejnych sezonów w europejskich pucharach. W ostatnich meczach The Hammers mieli trudności na wyjazdach. Zarówno Crystal Palace, jak i Chelsea strzeliły im po pięć goli, a teraz zmierzą się na wyjeździe z City. Udało im się pokonać Wolves, ale wcześniej stracili cztery gole na Anfield. W ubiegły weekend pokonali u siebie Luton Town, kończąc serię sześciu ligowych meczów bez zwycięstwa. W niedzielę czeka ich trudne popołudnie.

Spotkanie to poprowadzi John Brooks. Jest to w miarę doświadczony arbiter na angielskich boiskach, ponieważ do tej pory poprowadził już 45 spotkań w Premier League. Średni wynik kartek na mecz u tego arbitra wynosi 0.14 czerwonych i 3.53 żółtych.

Wydaje się, że Manchester City ponownie zostanie mistrzem Premier League. Mogliby nawet przegrać ten mecz i nadal wygrać ligę, gdyby Arsenal nie wygrał u siebie z Evertonem. City będzie jednak chciało zapewnić sobie tytuł w łatwiejszy sposób, bez konieczności zdobywania zwycięskiej bramki w ostatniej minucie. W tym sezonie nie przegrali jeszcze meczu ligowego na własnym boisku, a w ostatnich meczach strzelali mnóstwo bramek. Mimo to, West Ham nie podda się łatwo i będzie chciał się zaprezentować z jak najlepszej strony. Trzy z ostatnich pięciu spotkań między tymi ekipami obfitowało w gole po obu stronach.

Moim zdaniem zobaczymy tutaj mocne wejście gospodarzy, którzy kwestię wygranej załatwią już w pierwszej połowie. Stawiam na over 1.5 goli Obywateli do przerwy po kursie @1.90.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Manchester City – West Ham United

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Manchester City – West Ham United. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Erling Haaland po kursie zaledwie @1.32!

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Dla gospodarzy to kwestia tytułu mistrzowskiego, wiec nie mogą sobie pozwolić nawet na najmniejszy błąd. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Manchester City – West Ham United

Manchester City ma serię sześciu wygranych z rzędu

West Ham w ostatnich siedmiu meczach wygrał tylko raz

W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach między tymi ekipami trzykrotnie padł BTTS

Jak widać na załączonym obrazku czterokrotnie Manchester City był górą, a raz doszło do podziału punktów.

Przewidywane składy Manchester City – West Ham United

Manchester City : Ortega – Walker, Dias, Akanji, Gvardiol – Rodri, Kovacic, Silva – Doku, Haaland, Foden

: Ortega – Walker, Dias, Akanji, Gvardiol – Rodri, Kovacic, Silva – Doku, Haaland, Foden West Ham United: Areola – Coufal, Zouma, Ogbonna, Emerson – Soucek, Ward-Prowse, Bowen, Paqueta, Kudus – Antonio



Fot. PressFocus