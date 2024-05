Oxford United wraca do Championship po 25 latach

Oxford United pokonało w finale play-offów o awans do Championship Bolton Wanderers 2:0 i po raz pierwszy w XXI wieku zagra na zapleczu angielskiej ekstraklasy. Bohaterem ”Yellows” został Josh Murphy – brat piłkarza Newcastle United Jacoba Murphy’ego – który ustrzelił dublet.

Wreszcie przeszli play-offy

Dla Oxford United był to ósmy z rzędu sezon w League One. W 2020 oraz 2021 roku zespół ten kończyło sezon zasadniczy w strefie barażowej. W 2020 roku ”Yellows” pokonali w półfinałowym dwumeczu Portsmouth (1:1, 2:1) i pojechali na Wembley. W decydującym starciu ulegli jednak Wycombe Wanderers 1:2. Rok później Oxford nie dotarło do finału, bo wcześniej uległo w dwumeczu Blackpool (0:3, 3:3).

W sezonie 2023/24 klub zakończył rundę zasadniczą na piątym miejscu i w półfinale play-offów zmierzył się z czwartym Peterborough. Oxford to jedyny uczestnik baraży, który nie zagrał w nich w poprzednim sezonie. W pierwszym meczu wygrał przed własną publicznością 1:0, a w rewanżu zremisował 1:1. Udział przy obu bramkach miał Cameron Brannagan, który w pierwszym meczu zaliczył asystę, a w rewanżu wykorzystał rzut karny w doliczonym czasie pierwszej połowy.

THE U'S ARE GOING TO WEMBLEY!!! 😍 pic.twitter.com/WiCRvEgCDC — Oxford United FC (@OUFCOfficial) May 8, 2024

W finale na Wembley ”The U’s” zmierzyli się z Bolton Wanderers, dla którego był to pierwszy w historii finał play-offów League One. W półfinale Bolton pokonał w dwumeczu Barnsley 5:4 (3:1, 2:3) i stanął przed szansą powrotu do Championship po pięciu latach. Bolton przystępował do zmagań z trzeciego miejsca. Dobrym prognostykiem było to, że w czterech z ostatnich pięciu sezonów League One drużyna z trzeciej lokaty awansowała wyżej. Tym razem jednak było inaczej. Powtórzyła się historia sprzed dwóch lat, kiedy to piąty Sunderland wygrał play-offy. Już po pierwszej połowie zespół z miasta Oksford prowadził z Bolton 2:0 za sprawą dubletu Josha Murphy’ego – brata piłkarza Newcastle United Jacoba Murphy’ego.

Wynik ten utrzymał się do samego końca i ”The U’s” po raz pierwszy od 25 lat zagrają w Championship. A właściwie to po raz pierwszy w historii, bo kiedy Oxford ostatni grało na zapleczu ekstraklasy w sezonie 1998/99 rozgrywki te nazywały się Division Two. Dopiero w 2004 roku niższe szczeble rozgrywkowe przeszły reformę i zaczęły występować pod nazwami ”Championship”, ”League One” i ”League Two”.

In 2006, Oxford United were relegated out of the Football League before returning in 2010. ◉ 2010: Promoted to League Two

◉ 2016: Promoted to League One

◉ 2024: Promoted to the Championship Next season, they will play in the Championship for the first time since 1999. 🟡… pic.twitter.com/agXbtSlykL — Squawka (@Squawka) May 18, 2024

Kto gra w Oxford?

Duży wkład w sukces miał Cameron Brannagan. To piłkarz, którego mogą kojarzyć fani „The Reds”. W czasach, gdy Jurgen Klopp zastąpił Brendana Rodgersa, to w końcówce sezonu 2015/16 dawał szanse kilku młodym piłkarzom – Connorowi Randallowi, Kevinowi Stewartowi, Sheyiemu Ojo, Jordonowi Ibe’owi i w trzech spotkaniach ligowych na boisku pojawił się też Brannagan. W ostatnim z WBA nawet zagrał 90 minut. Obecnie mający 28 lat gracz zdobył 13 bramek dla Oxfordu.

Mark Harris to inny wyróżniający się zawodnik. W Cardiff nigdy nie był wybitnym snajperem, strzelając raptem po trzy gole na sezon, dlatego zaliczył regres, schodząc z poziomu Championship do League One. We wszystkich rozgrywkach strzelił w tym sezonie 19 goli. Fani Chelsea mogą z kolei ujrzeć w składzie Johna McEaerchana, który kiedyś nosił łatkę ogromnego talentu akademii, ale jego kariera potoczyła się zupełnie innym torem. Czwarty rok z rzędu spędził w League One (trzy lata w MK Dons i jeden w Oxford City).

fot. Oxford United Official / YouTube

