Sparta Praga drugi raz z rzędu mistrzem Czech

Sparta Praga ma dobrą passę w walce o prymat w lidze czeskiej. Stołeczny zespół pierwszy raz od 2001 roku obronił tytuł mistrzowski. Przypieczętował go w efektowny sposób. Pokonał wszak na wyjeździe ekipę FK Mladá Boleslav Zdroj aż 5:0.

Wyczyn Kuchty

Dzięki czterem golom Jana Kuchty piłkarze Sparty zapewnili sobie tytuł po raz kolejny. Prażanie utrzymali czteropunktową przewagę nad lokalnym konkurentem, czyli Slavią. Ten zespół w trzecim sezonie z rzędu zajął drugie miejsce. Nawet zwycięstwo 2:1 ze Slovacko nie pomogło odwiecznym rywalom Sparty.

Warto dodać, że Jan Kuchta został 11. zawodnikiem w historii ligi czeskiej, który strzelił co najmniej cztery gole w jednym meczu. Dziesięciu zawodników łącznie z nim pozostało na czterech trafieniach, jedynie Spartanin Lafata w sezonie 2015/16 w wygranym 5:0 meczu z Jihlava zdołał trafić do siatki pięciokrotnie w jednym spotkaniu. W 62. minucie Lukas Haraslín podał do Kuchty przed bramką, jednak bramkarz Petr Mikulec uniemożliwił mu strzelenie piątego gola.

Kuchta, który był tym razem bohaterem Sparty, przeszedł samego siebie. Wszystkie gole strzelił pomiędzy 20. a 50. minutą. Wynik ustalił natomiast rezerwowy środkowy obrońca Patrik Vydra, dla którego było to premierowe trafienie w rozgrywkach ligowych. „Letenští” zostali mistrzami Czech w drugim sezonie pod wodzą duńskiego trenera Briana Priska, który przed rokiem poprowadził ich do pierwszego tytułu po dziewięciu latach oczekiwania.

Potknięcia Slavii jako języczek u wagi

Sparta jest najbardziej utytułowaną drużyną w historii czeskiej piłki. Co istotne, lepiej finiszowała niż Slavia. Po 27. kolejce Sparta traciła punkt do lokalnych rywali, z tym że ci dwa razy zgubili punkty, co okazało się decydujące dla losów mistrzostwa. W ostatnich derbach Sparta zremisowała bezbramkowo ze Slavią u siebie, co także było niezwykle ważne. Jako mistrz Czech Sparta będzie starała się zaistnieć w Lidze Mistrzów. W sezonie 2005/06 była ostatnia w fazie grupowej.

Sparta przełamała się w trudnych dla siebie czasach, bowiem w ostatnich latach musiała z zazdrością oglądać sukcesy Slavii oraz Victorii Pilzno. Slavia potrafiła dotrzeć też dwukrotnie do ćwierćfinału Ligi Europy (porażki z Chelsea i Arsenalem) oraz ćwierćfinału pierwszej edycji Ligi Konferencji. Sparta dotarła też do ćwierćfinału Ligi Europy, lecz było to parę ładnych lat temu- w sezonie 2015/16. W ostatnich latach z zazdrością patrzyła na wyczyny rywali. To się zmieniło rok temu za sprawą Briana Priska i sukcesów ligowych.

To nie wszystko. Sparta może jeszcze zdobyć kolejne trofeum. Szansa na dublet wciąż jest, ponieważ stołeczna ekipa zmierzy się z Viktorią Pilzno w finale Pucharu Czech. Co ciekawe, potem też przeciwko tej drużynie Sparta zakończy trwający sezon ligowy. Po raz ostatni zdobyła jednocześnie tytuł i krajowy puchar w sezonie 2006/07. Teraz jest w gazie i ma wszelkie dane ku temu, by ponownie dokonać tej sztuki. Sparta grała też w fazie grupowej Ligi Europy, potem przeszła też baraż i dostała srogie lanie od Liverpoolu w dwumeczu 1/8 finału (aż 2:11). Veljko Birmancevic oraz Jan Kuchta mają po 21 bramek w tym sezonie, a Martin Vitik to 20-letni stoper, o którym mówi się w kontekście transferu. Już pojawiały się plotki łączące go z Napoli.

