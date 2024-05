Marco Bizot nie zagra na EURO z powodów prywatnych

Marco Bizot był jednym z nieoczekiwanych nieobecnych na szerokiej liście powołanych przez Ronalda Koemana na EURO 2024 graczy reprezentacji Holandii. Bramkarz gra znakomicie w swoim klubie Stade Brest, czyli rewelacji sezonu w Ligue 1. W rozmowie z Voetbal International golkiper wyznał, że nie może pojechać na turniej z uwagi na kwestie osobiste.

Porozumienie ze sztabem szkoleniowym

Bramkarz, który świetnie sobie radzi w lidze francuskiej, być może wręcz nadspodziewanie dobrze, wyjawił, z czego wynika jego absencja w kadrze holenderskiej na finały mistrzostw Europy w Niemczech:

Podczas ostatniego meczu międzynarodowego w marcu powiedziałem sztabowi, że mam na głowie teraz poważne sprawy rodzinne, które wymagają mojej uwagi.

Osoby zarządzające reprezentacją Holandii miały świadomość, jak wygląda sytuacja bramkarza Brestu. Powiedział on o wszystkim trenerowi bramkarzy Patrickowi Lodewijksowi, doktorowi Edwinowi Goedhartowi i selekcjonerowi Koemanowi. Nie ujawnił jednak publicznie, co dokładnie się dzieje wokół jego rodziny. Wolał wszystko zachować to dla siebie, nie wyjawiać tego opinii publicznej, lecz omówić to w wąskim i zaufanym gronie. Bizot znalazł się w 30-osobowej szerokiej kadrze, jednak był zmuszony odmówić z uwagi na priorytety.

Gracz, który miał absolutnie prawo, by w normalnych okolicznościach, nie mając perturbacji w życiu prywatnym, spodziewać się powołania na turniej w Niemczech, kontynuuje:

Patrick skontaktował się ze mną i niestety musiałem mu powiedzieć, że w sytuacji rodzinnej nic się nie zmieniło. Nadal jedziemy na tym samym wózku. Dlatego nie mam ochoty wyjeżdżać na pięć czy sześć tygodni na turniej finałowy. Owszem, bardzo bym tego chciał. Jednak wychodzę z założenia, że rodzina jest teraz na pierwszym miejscu.

Rewelacja ligi, rewelacja w bramce