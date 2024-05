Przewodnik po EURO 2024: Francja

Francja jedzie na EURO 2024 z jednym przeświadczeniem – zdobyć tytuł mistrzów Europy. Ostatni raz „Trójkolorowym” udało się wygrać te rozgrywki dość dawno, bo w 2000 roku. Tym razem jednak może być inaczej. Podopieczni Didiera Deschampsa po znakomitych eliminacjach są wielkimi faworytami do wygranej w Niemczech.

Francja w eliminacjach trafiła do grupy B, w której znalazły się też drużyny Holandii, Irlandii, Grecji i Gibraltaru. „Trójkolorowi” nie dali w eliminacjach żadnych szans rywalom. Wygrali osiem spotkań i jedno zremisowali – na koniec z Grecją, kiedy już kwestia awansu była rozstrzygnięta. Najbardziej elektryzujące miały być starcia Francji z Holendrami. Holendrzy chcieli powalczyć z wicemistrzami świata, jednak to się nie udało. W pierwszym meczu w marcu ubiegłego roku wygrali Francuzi aż 4:0. Bramki zdobyli: Griezmann, Upamecano i Mbappe, który ustrzelił dublet.

𝙑𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧𝙮 🫡 Les Bleus get their Euro 2024 qualification campaign off to the perfect start by beating the Netherlands 💪

Rewanż był już zgoła inny. Holendrzy co prawda przegrali 1:2, ale mieli kilka okazji na to, by zdobyć chociaż punkt w tym meczu. Dla Francuzów znów dwa gole strzelił Mbappe, z kolei dla Holandii trafił wtedy Quilindschy Hartman.

W pozostałych meczach rywale byli tylko tłem dla dobrze naoliwionej maszyny dowodzonej przez Didiera Deschampsa, która strzelała mnóstwo goli. Obok Portugalii Francja była najbardziej bramkostrzelną kadrą eliminacji. Najefektowniej wyglądał rewanżowy mecz z Gibraltarem. Na stadionie w Nicei kibice zobaczyli aż 14 bramek w wykonaniu ich ulubieńców. Autorami trafień byli: Ousmane Dembele, Adrien Rabiot, Youssuf Fofana, Jonathan Clauss, Warren Zaire-Emery, Marcus Thuram, Kingsley Coman (dwa gole), Olivier Giroud (dwa gole). Z kolei Kylian Mbappe zaliczył hat-tricka. W ten sposób Francja poprawiła wynik Polski (8:1) i sprawiła Gibraltarowi największe lanie w historii istnienia tej reprezentacji.

Jedyne potknięcie wicemistrzom świata zdarzyło się w ostatnim starciu z Grecją, kiedy to padł remis 2:2. W tym przypadku oba zespoły wiedziały co ich czeka, gdyż Francuzi mieli już pewny awans, natomiast Grecy czekali na wyłonienie rywala w ścieżce barażowej. Najlepszym zawodnikiem drużyny w tych eliminacjach był bez dwóch zdań Kylian Mbappe. Napastnik PSG zdobył aż dziewięć bramek w tym trzy z rzutów karnych.

Wyniki reprezentacji Francji w eliminacjach:

Na uwagę poza wynikami drużyny przykuwał fakt debiutu w oficjalnym meczu Warrena Zaire-Emerego. Młodziutki pomocnik, na co dzień gracz PSG, wybiegł na boisko w meczu przeciwko Gibraltarowi, mając 17 lat i 11 dni. Stał się trzecim najmłodszym w historii debiutantem w drużynie narodowej. Zepchnął z tego podium Eduardo Camavingę, który w dniu debiutu był starszy o 57 dni. Zaire -Emery zaliczył słodko-gorzki debiut. Strzelił gola, aczkolwiek po wślizgu rywala doznał urazu stawu skokowego. Niemniej udało mu się wyleczyć później ten uraz i dojść do pełni sprawności, co dało mu szansę na powołanie przez trenera na turniej w Niemczech.

Didier Deschamps nigdy nie należał do grona największych gwiazd francuskiej i światowej piłki, jednak był solidnym defensywnym pomocnikiem i harował za innych. Swoje jako piłkarz zdobył. Największe sukcesy odnosił w barwach Juventusu, gdzie wygrał m.in. Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA, Puchar Interkontynentalny oraz trzy mistrzostwa Włoch. Ligę Mistrzów zdobył też z Olympique Marsylią. Do tego doszedł jeszcze m.in. Puchar Anglii z Chelsea. Równie godnie wygląda gablota osiągnieć 55-latka z kadrą narodową. Przede wszystkim był kapitanem zwycięzców mundialu w 1998 roku, oraz EURO w 2000 roku.

Zebrane doświadczenie miało zaprocentować na ławce trenerskiej. Najpierw prowadził przez cztery lata Monaco, gdzie dotarł niespodziewanie do finału Champions League, przegrywając z FC Porto Jose Mourinho. Później przez rok trenował Juventus. Wrócił do Francji, konkretniej do Marsylii, z którą znów odnosił sukcesy. Jako trener doprowadził „Les Olympiens” do mistrzostwa Francji, trzech Pucharów Ligi oraz Superpucharu Francji. Potem został selekcjonerem reprezentacji narodowej i jest nim już bardzo długo.

Didier Deschamps od prawie 12 lat jest selekcjonerem „Les Bleus”. Został nim dokładnie 27 czerwca 2012 roku, kiedy zastąpił zwolnionego po nieudanym EURO 2012 Laurenta Blanca. Były kapitan drużyny narodowej miał jedno zadanie – zmazać plamę z ostatnich lat i przywrócić drużynę na szczyt

Początek Deschampsa nie był taki zły. Na mundialu w 2014 roku Francja odpadła w ćwierćfinale po porażce 0:1 z Niemcami. Z tą drużyną nikt by wtedy nie wygrał. Nie było jakiegoś wielkiego rozczarowania wśród lokalnej opinii publicznej. Dwa lata później miał nadejść moment kulminacyjny. Francja była organizatorem EURO 2016. To poprzez ten turniej miały odżyć piękne dla kibiców wspomnienia z 1998 roku. Wtedy to Francja była organizatorem mistrzostw świata, które wygrała, pokonując w finale Brazylię. W 2016 roku wielkie święto na lazurowym wybrzeżu zamieniło się w salwę rozpaczy.

W finale EURO 2016 Francuzi ulegli 0:1 Portugalii. Gola na wagę tytułu w dogrywce zdobył Eder. Francja poczuła to samo, co Portugalia w 2004 roku. Wtedy to, organizując EURO, Portugalia przegrała u siebie w finale z Grecją. Ta klęska mocno zabolała cały kraj. Jest jednak takie powiedzenie, że czas leczy rany. Goiły się dwa lata, czyli tak naprawdę Francuzi musieli czekać na kolejny wielki turniej. Didier Deschamps poprowadził drużynę do mistrzostwa świata. Stał się trzecim w historii trenerem, który zdobył Puchar Świata z kadrą narodową zarówno jako piłkarz, jak i trener. Wcześniej dokonali tego Mario Zagallo i Franz Beckenbauer.

Później jeszcze Francja z Deschampsem u sterów wygrała Ligę Narodów w 2021 roku. Na ostatnim mundialu w Katarze nie udało się obronić tytułu, gdyż „Trójkolorowi” przegrali po karnych z Argentyną. Wciąż jednak Francuzom nie udało się za kadencji Deschampsa wygrać mistrzostwa Europy. W tym roku jest wielka szansa. Tym bardziej, jeśli spojrzy się na kadrę, jaka przyjedzie do Niemiec.

Didier Deschamps jako jeden z pierwszych ogłosił 25-osobowy skład reprezentacji Francji na EURO. Postanowił nie bawić się w szeroką kadrę i odrzucać później stamtąd kilka nazwisk. Gdy spojrzy się na listę, roi się tam od gwiazd. Są jednak pewne zaskoczenia.

W bramce widzimy pewną zmianę pokoleniową. Przez ostatnie lata numerem jeden był Hugo Lloris. Ten jednak po mistrzostwach świata w Katarze zakończył reprezentacyjną karierę. Teraz trener stawia na Mike’a Maignana. Bramkarz Milanu ma być murem nie do przejścia dla rywali. Jego zmiennikiem będzie Brice Samba. 30-latek na szerokie wody wypłynął dzięki świetnej grze w Lens. Trzecim bramkarzem to broniący w West Hamie doświadczony Alphonse Areola.

W linii obrony widzimy w większości etatowych reprezentantów. Są nimi Jules Kounde, Jonathan Clauss, Benjamin Pavard, Ibrahima Konate, William Saliba, Dayot Upamecano i Theo Hernandez. Ostatnim obrońcą na liście jest Ferland Mendy. Gracz Realu Madryt od ponad dwóch lat nie zagrał ani minuty w reprezentacji. Jednak jego dobra forma została wreszcie zauważona przez trenera. To nazwiska doskonale znane fanom europejskiego futbolu. Same gwiazdy. Dlatego Francja jest stawiana w roli faworyta.

See you at the Euro 2024 team 🇫🇷 France. pic.twitter.com/OmxrSEeASq

Pomoc? Także gwiazdozbiór. Znaleźli się tu: Eduardo Camavinga, Youssuf Fofana, Adrien Rabiot, Warren Zaire-Emery, Aurelien Tchouameni, Antoine Griezmann i N’golo Kante. Największą uwagę zwraca na siebie Kante. Ten, tak jak i Ferland Mendy, ostatni raz w drużynie zagrał w 2022 roku. Odkąd odszedł do Arabii Saudyjskiej, to wydawało się, że pociąg z kadrą odjechał na dobre. Teraz jednak jego doświadczenie, chociażby z mundialu w Rosji, ma być kluczowe. Za strzelanie goli mają odpowiadać: Ousmane Dembele, Kingsley Coman, Oliver Giroud, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappe, Marcus Thuram i Bradley Barcola. Ten ostatni jest absolutnym debiutantem w kadrze Francji.

Co najgorsze, Tchouameni i Coman będą teraz toczyli walkę z czasem. Obaj doznali urazów, które mogą ich wykluczyć z udziału w turnieju. Po raz kolejny mamy tutaj mieszankę doświadczenia z młodością. Na turnieju w Katarze było blisko pełni szczęścia. Jak będzie tym razem?

Nie może być inaczej. Niekwestionowaną gwiazdą kadry francuskiej jest Kylian Mbappe. 25-latek przebojem wdarł się do drużyny w 2017 roku i stanowi o jej sile od wielu lat. Zadebiutował wtedy w meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata z Luksemburgiem i stał się drugim w historii najmłodszym debiutantem. Pierwszego gola strzelił w tym samym roku, w meczu towarzyskim z Holandią. To wtedy rozpoczęła się na dobre kariera Mbappe w drużynie narodowej.

Rok później podczas finału mistrzostw świata w Rosji przeciwko Chorwacji dokonał wielkiej rzeczy. Nie tylko stał się najmłodszym od czasów Pelego strzelcem gola w finale mundialu, ale też trzecim najmłodszym triumfatorem turnieju, odkąd dokonali tego wcześniej Pele i Włoch Giuseppe Bergomi. To nie wystarczyło do wygrania Złotej Piłki za 2018 rok. Tę zgarnął Luka Modrić.

In 2018 Mbappe won the World Cup but got eliminated in the UCL Ro16 so he couldn’t win the Ballon D’or.

In 2022 Messi won the World Cup but got eliminated in the UCL Ro16 but he deserves the Ballon D’or? pic.twitter.com/wIJ6SbK2kE

— M (@madridfooty_) May 4, 2023