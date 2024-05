Po porażce w 33. kolejce Ekstraklasy ze Śląskiem Wrocław, skończyła się cierpliwość Sławomira Stempniewskiego. Radomiak zwolnił z obowiązków trenera pierwszej drużyny Macieja Kędziorka. Była to pełna perturbacji boiskowych pierwsza seniorska praca byłego asystenta Johna van den Broma czy Marka Papszuna.

Oficjalnie: Radomiak znów zmienia trenera

Maciej Kędziorek został odsunięty od swojej funkcji po porażce ze Śląskiem Wrocław na wyjeździe (0:2).

Komunikat Zarządu Radomiak S.A. Po meczu we Wrocławiu, Zarząd Klubu podjął decyzję o odsunięciu trenera Macieja Kędziorka od prowadzenia pierwszego zespołu. O tym, kto poprowadzi drużynę w ostatnim meczu bieżącego sezonu, poinformujemy niebawem. pic.twitter.com/RoHo8yq2Eu — RKS Radomiak Radom (@1910radomiak) May 19, 2024

Szymon Janczyk wyjawił na łamach Weszło okoliczności zwolnienia szkoleniowca:

Według naszych informacji przed wyjazdem do Wrocławia zarząd Radomiaka dał zielone światło na to, żeby odpuścić walkę o wypełnienie limitu i wystawić najsilniejszy skład, który powalczy o punkt dający Zielonym formalne utrzymanie i spokój w ostatniej kolejce sezonu. Trener Maciej Kędziorek mimo to zdecydował się na dwóch młodzieżowców: Gabriela Kobylaka oraz Guilherme Zimowskiego. W trakcie spotkania, gdy wynik był już niekorzystny, szkoleniowiec postanowił zdjąć skrzydłowego z boiska i tym samym jasne stało się, że limit nie zostanie wypełniony. Jednocześnie Radomiak nie wywalczył punktów, więc próba pogodzenia obydwu celów wyszła kiepsko.

Wiele perturbacji made in Radom

Sławomir Stempniewski znany jest z tego, że ma skłonności do regularnych zmian trenerski, czasem też bez potrzeby, jak to było w przypadku piątego w Ekstraklasie na pewnym etapie z beniaminkiem Dariusza Banasika. Równie zaskakujące było ówczesne postawienie na Mariusza Lewandowskiego, który nie wyróżniał się w żadnym klubie nadzwyczajnymi ani nawet dobrymi rezultatami jako szkoleniowiec.

Okoliczności boiskowe bywały przedziwne na wiosnę w Radomiu. Zdarzyła się kartka w drugiej minucie meczu, kończenie meczu w dziewięciu – bramkowo oberwali radomianie szóstką z Cracovią. W prima aprilis trafiło się też trafienie bramkarza radomskiej drużyny, Gabriela Kobylaka.

Maciej Kędziorek poprowadził Radomiaka w 17 spotkaniach, notując przy tym punktową średnią na mecz na poziomie 1,12. Zespół grający na stadionie braci Czachor nadal uwikłany jest w walkę o utrzymanie, mimo przekonującego triumfu w Warszawie nad osłabioną Legią (3:0). Była to jedyna wygrana Radomiaka w ostatnich sześciu meczach i ostatnia pod wodzą Kędziorka. Trzy z tych porażek były do zera – częsty brak skuteczności piłkarzy z południa Mazowsza był wiosną charakterystycznym widokiem.

Podopieczni byłego asystenta Lecha i Rakowa zostali ukarani aż siedmioma czerwonymi kartkami na wiosnę.

Fot. PressFocus

