Mecz w La Liga ustawiony?

Ciekawe informacje docierają z hiszpańskiego podwórka. Według dziennikarza Pedro Moraty mecz w ostatniej kolejce La Liga pomiędzy Sevillą a Cadiz… miał zostać ustawiony. Inny klub z tej ligi Rayo Vallecano ma złożyć skargę do federacji po tym, jak otrzymali informację od jednego z agentów piłkarskich 48 godzin przed meczem.

5 maja w ramach 36. kolejki LaLiga Sevilla podejmowała u siebie Cadiz. Dla gospodarzy ten mecz nie miał już wielkiego znaczenia, gdyż już jakiś czas temu byli pewni spokojnego utrzymania w hiszpańskiej elicie. Inaczej było w przypadku Cadizu. Podopieczni Mauricio Pellegrino wciąż jeszcze mają szansę na utrzymanie. Z tym, że w każdym z ostatnich trzech spotkań musieli coś wygrać i liczyć na potknięcia bezpośrednich rywali w walce o utrzymanie – Mallorki, Celty Vigo, Rayo Vallecano i Las Palmas.

Mimo mniejszej wagi meczu, to jednak Sevilla była faworytem w tym ligowym pojedynku. Zwłaszcza, że prezentowała niezłą formę i wygrała aż cztery na sześć ostatnich meczów. Mecz potoczył się jednak inaczej. Ku zaskoczeniu nie tylko kibiców „Los Nervionenses”, wygrali goście i to w samej końcówce. W szóstej minucie doliczonego czasu gry bramkę zdobył Sergi Guardiola. To spowodowało, że Cadiz wciąż jest w grze o utrzymanie, choć Mallorca punktuje solidnie i nie pozwala się dogonić (cztery punkty w dwóch ostatnich grach).

This 96th minute winner from Sergi Guardiola has kept Cadiz alive in La Liga for now. 💥⚽️pic.twitter.com/7EJY5k2E3R

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) May 17, 2024