Reprezentant Polski mistrzem Austrii

Młodzieżowy reprezentant Polski Szymon Włodarczyk wraz z Sturmem Graz sięgnął po mistrzostwo Austrii. ”Die Schwoazn” zakończyli sezon z dwupunktową przewagą nad Salzburgiem i przełamali dziesięcioletnią hegemonię klubu spod szyldu Red Bulla. Sturm wywalczył także drugi w historii klubu dublet, bowiem na początku maja pokonali w finale Pucharu Austrii Rapid Wiedeń 2:1.

Sturm Graz mistrzem Austrii

Po porażce w 28. kolejce z Austrią Klagenfurt 3:4 Red Bull Salzburg stracił pozycję lidera kosztem Sturmu Graz, który pokonał 3:1 Rapid Wiedeń. Choć Sturm zremisował trzy kolejne mecze, Salzburg zdobył w tym czasie tylko cztery punkty i do ostatniej serii gier przystępował z dwupunktową stratą. Choć w finałowej kolejce ”Byki” zaprezentowały prawdziwy pokaz siły rozbijając LASK Linz 7:1, Sturm Graz nie wyłożył się na ostatniej prostej i pokonał przed własną publicznością 2:0 Austrię Klagenfurt. Tym samym ”Die Schwoazn” przypieczętowali czwarty w historii klubu tytuł mistrzowski.

Der glorreiche Sportklub Sturm Graz ist Meister 2023/24! 🏵️ #sturmgraz pic.twitter.com/RkPGeP4QAL — SK Sturm Graz (@SKSturm) May 19, 2024

Po raz ostatni Sturm mistrzem Austrii został w 2011 roku, a po dwa wcześniejsze tytuły sięgał w końcówce lat 90. XX wieku – w 1998 i 1999 roku. W 1999 roku Sturm do mistrzostwa dołożył zwycięstwo w krajowym pucharze i po równo ćwierć wieku ten wyczyn został powtórzony. 1 maja ”Die Schwoazn” pokonali w finale Rapid Wiedeń 2:1 i po raz szósty w historii sięgnęli po Puchar Austrii. Po raz drugi więc Sturm zakończył sezon z dubletem.

Pięć z 56 ligowych goli strzelił reprezentant Polski do lat 21 Szymon Włodarczyk. Wszystkie bramki Polak zdobył jednak w rundzie jesiennej, a po raz ostatni do siatki trafił w listopadzie 2023 roku. To jednak wystarczyło, by zajął on czwarte miejsce wśród strzelców Sturmu w austriackiej Bundeslidze – ex aequo z Miką Bierethem.

Łącznie, Włodarczyk zdobył dla Sturmu dziewięć bramek w 40 meczach i dołożył dwie asysty. Polak jednak tylko połowę z tych meczów rozegrał w wyjściowej jedenastce, a po raz ostatni w pierwszym składzie znalazł się 14 marca w zremisowanym 1:1 meczu 1/8 finału Ligi Konferencji Europy z Lille. Był to także jeden z raptem siedmiu meczów, w którym Włodarczyk rozegrał pełne 90 minut.

𝐒𝐊 𝐒𝐓𝐔𝐑𝐌 𝐆𝐑𝐀𝐙 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐑𝐙𝐄𝐌 𝐀𝐔𝐒𝐓𝐑𝐈𝐈

🇦🇹🏆🥇 Gratulacje Szymon Włodarczyk👏👏👏

—————————#INNfootballwetrust pic.twitter.com/f6ZYYyHds4 — INNfootball (@INNfootball_) May 19, 2024

Koniec hegemonii Salzburga

Nieprzerwanie od sezonu 2013/14 mistrzem kraju był Red Bull Salzburg. zdobywając rekordowe w historii austriackiej piłki dziesięć z rzędu tytułów mistrzowskich. Co więcej, aż 14 z 17 tytułów mistrzowskich Salzburg zdobył po przejęciu klubu przez Red Bull w 2005 roku. To dopiero czwarty raz w ciągu ostatnich 18 sezonów, kiedy to ktoś inny niż ”Byki” został mistrzem kraju. Dwukrotnie dokonywał tego Sturm – w 2024 i 2011 roku, a po razie kluby z Wiednia – Rapid w 2008 i Austria w 2013 roku.

fot. SKSturm.TV / YouTube

