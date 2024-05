GKS Katowice triumfatorem ORLEN Pucharu Polski

GKS Katowice to zwycięzca ORLEN Pucharu Polski. Piłkarki tego klubu na ostatnim etapie zrobiły to z łatwością. W finale pokonały Śląsk Wrocław aż 3:0. Do trofeum wiodła je jednak wyboista droga. Stanęły na niej bowiem najlepsze kluby w kraju. W poprzednich fazach rozgrywek triumfatorki musiały wyeliminować między innymi Pogoń Szczecin czy UKS SMS Łódź.

Niełatwa droga

Los nie oszczędzał ekipy z Katowic. Ta już na wstępie musiała uporać się ze Ślężą Wrocław (4:1), a na kolejnych pięciu szczeblach mierzyła się wyłącznie z drużynami ORLEN Ekstraligi. W 1/16 finału „GieKSa” wpadła na Pogoń Szczecin, będącą wówczas liderem ORLEN Ekstraligi. Wygrała niespodziewanie wysoko aż 4:1, a na listę strzelczyń wpisały się Joanna Olszewska (dwukrotnie), Klaudia Słowińska i Julia Włodarczyk.

W ćwierćfinale katowiczanki zmierzyły się z Górnikiem Łęczna. To kolejne mocne rywalki. Katowiczanki wygrały po wyrównanym spotkaniu 2:1. Bohaterką została wówczas Julia Włodarczyk. To ona dała prowadzenie w 77. minucie. W półfinałowym starciu z UKS SMS Łódź autorką jedynego trafienia była natomiast Aleksandra Nieciąg.

Finał Pucharu Polski poszedł gładko

W rozgrywanym w Lublinie finale piłkarki GKS-u Katowice zmierzyły się ze Śląskiem Wrocław. Ten z kolei na rywala ekstraligowego trafił dopiero w półfinale. Wyeliminował AP ORLEN Gdańsk po zwycięstwie 2:1 i bramkach Natalii Sitarz i Marceliny Buś. Na wcześniejszym etapie zdecydowanie wygrywał ze Sportową Czwórką Radom, LZS-em Stare Oborzyska oraz liderem I ligi – Resovią.

Tymczasem przy Bukowej 1A 💛💚🖤 pic.twitter.com/jKDZEL1hF1 — GKS Katowice Kobiety (@GKSKobiety) May 19, 2024

Spotkanie w Lublinie zdominowały jego faworytki. „GieKSa” prowadziła już po pierwszej połowie, konkretnie po golu Marleny Hajduk z rzutu karnego. Chwilę przed trafieniem wydarzyła się bardzo nietypowa sytuacja. Kiedy zawodniczka już szykowała się do wykonania jedenastki, to pani arbiter dostała sygnał, by jednak pobiec do monitora i sprawdzić, czy rzeczywiście należał się rzut karny. Sytuacja była trochę dziwna, ale decyzja została podtrzymana.

Nietypowa sytuacja w finale Pucharu Polski! Karny dla GKS Katowice… sędzia zawołana do VAR… ogląda… odchodzi… czeka… i jest karny! 🔴📲 Oglądaj online GKS vs Śląsk ▶️ https://t.co/lUILNT1LRa pic.twitter.com/E1C84JuiGN — TVP SPORT (@sport_tvppl) May 19, 2024

Po zmianie stron drogę do bramki znalazły także Nicola Brzęczek i Aleksandra Nieciąg. GKS Katowice pokonał Śląsk Wrocław 3:0 i sięgnął po ORLEN Puchar Polski i chętnie na media społecznościowe wstawiał radość, dzieląc się nią ze wszystkimi. Warto dodać, że GKS stoi przed wielką szansą wywalczenia dubletu. Wystarczy tylko obronić trzypunktową przewagę nad Pogonią. Pozostały już tylko dwie kolejki.

Droga GKS Katowice po ORLEN Puchar Polski:

1/32 finału: Ślęza Wrocław – GKS Katowice 1:4

1/16 finału: GKS Katowice – Pogoń Szczecin 4:1

1/8 finału: Rekord Bielsko-Biała – GKS Katowice 1:5

1/4 finału: GKS Katowice – Górnik Łęczna 2:1

1/2 finału: UKS SMS Łódź – GKS Katowice 0:1

Finał: GKS Katowice – Śląsk Wrocław 3:0

Droga Śląska Wrocław do finału ORLEN Pucharu Polski:

1/32 finału: Czarni II Sosnowiec – Śląsk Wrocław 1:3 (po dogrywce)

1/16 finału: Sportowa Czwórka Radom – Śląsk Wrocław 0:3

1/8 finału: LZS Stare Oborzyska – Śląsk Wrocław 0:7

1/4 finału: Resovia – Śląsk Wrocław 0:3

1/2 finału: AP ORLEN Gdańsk – Śląsk Wrocław 1:2

Fot. Gieksa Foto

Materiał powstał we współpracy z ORLEN