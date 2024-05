La Liga: Poznaliśmy pucharowiczów i spadkowiczów

Już w przedostatniej kolejce La Liga poznaliśmy wszystkie siedem drużyn, które w przyszłym sezonie będą reprezentować Hiszpanię w europejskich pucharach. Do grona spadkowiczów dołączył także Cadiz, który jedynie zremisował 0:0 z Las Palmas. Po raz pierwszy od 1931 roku w ostatniej kolejce La Liga nie zapadnie żadne kluczowe rozstrzygnięcie.

Przed 37. kolejką La Liga znaliśmy już dwóch spadkowiczów – Almerię i Granadę z Kamilem Piątkowskim oraz Kamilem Jóźwiakiem w składzie. O utrzymanie wciąż walczyły Las Palmas, Rayo Vallecano, Celta Vigo, Mallorca i Cadiz, który znajdował się w najgorszej sytuacji, bowiem do bezpiecznej strefy tracił cztery punkty. Celta swoje zadanie wykonała, bo pokonała zdegradowaną Granadę 2:1. Rayo zaś poniosło pierwszą wyjazdową porażkę z Barceloną od ponad pięciu lat, bowiem uległo 0:3. Mallorca wyszarpała remis 2:2 z najgorszą w lidze Almerią.

Potknięcia Mallorki oraz Rayo nie miały jednak większych konsekwencji. Cadiz bowiem jedynie zremisował 0:0 z Las Palmas i na kolejkę przed końcem sezonu stracił matematyczne szanse na utrzymanie. Był to drugi najdłuższy pobyt Cadiz w La Liga, gdyż trwał cztery sezony. Dłużej zespół z Andaluzji przebywał w ekstraklasie jedynie w latach 1986-93 – przez osiem sezonów. Cadiz to w tym sezonie najgorsza ofensywa ligi, gdyż strzelili tylko 25 goli w 37 meczach. W poprzednim sezonie zaś strzelili tylko 30 w 38 meczach, co ex aequo z ostatnim w tabeli Elche było najgorszym wynikiem w lidze. Głośno było w Hiszpanii ostatnio o starciu Sevilli z Cadiz CF i o tym, że mecz mógł być ustawiony, ale teraz przestało mieć to już znaczenie.

Wiadomo było, że w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów zagrają Real Madryt, Barcelona, Girona i Atletico Madryt, ale wciąż nieznany był układ miejsc 2-4. Szanse na grę w europejskich pucharach wciąż miał Villarreal, który do siódmego Betisu tracił pięć punktów. I choć Betis przegrał 0:2 z Realem Sociedad, to Villarreal nie zdołał pokonać Realu Madryt.

Po pierwszej połowie ”Żółta Łódź Podwodna” przegrywała 1:4, ale między 48. a 56. minutą prawdziwe show zaprezentował Alexander Sorloth, który ustrzelił klasycznego hat-tricka. W pierwszej połowie Norweg również zdobył bramkę i z 23 trafieniami wysunął się na czeoło klasyfikacji strzelców La Liga. Sorloth może więc zostać 16. w historii obcokrajowcem, który sięgnie po ”Trofeo Pichichi”. Podczas gdy wszyscy spodziewali się walki Bellinghama, Lewandowskiego i Dowbyka, to właśnie Norweg wszystkich niespodziewanie pogodził i zaskoczył. Po czterech trafieniach z Realem wyprzedza w tej chwili Ukraińca o dwa.

