Cezary Miszta na dłużej w Portugalii?

Cezary Miszta po tym sezonie przestanie być bramkarzem Legii Warszawa. Decyzja już zapadła definitywnie. Informację podał w mediach społecznościowych Tomasz Ćwiąkała.

Ile zapłacą Portugalczycy?

W ostatni weekend Cezary Miszta spisał się świetnie w lidze portugalskiej. Można było zapomnieć, że został w ogóle wypożyczony z Legii, lecz zaliczył premierowy występ w barwach Rio Ave. Wcześniej albo siedział na ławce rezerwowych, albo nie było go w ogóle w kadrze meczowej. Dostał szansę dopiero w ostatniej kolejce i ją wykorzystał. Było to duże wyzwanie, bo naprzeciwko stanęła drużyna Benfiki, której nie trzeba przedstawiać. Mimo to rywalizacja zakończyła się niespodziewanie remisem 1:1. Dlaczego? To też zasługa Miszty. Grał na tyle dobrze i pewnie, że został wyróżniony. Otrzymał tytuł MVP spotkania. Już wtedy „O Jogo” utrzymywało, że jak najbardziej wchodzi w grę perspektywa jego kolejnych występów na Półwyspie Iberyjskim.

Czarek Miszta z oceną 8.7 został wybrany przez SofaScore MVP meczu Rio Ave – Benfica (1:1). Czarek zaliczył aż 9 interwencji.

Z ustaleń portugalskich mediów wynika, że w kwestii przyszłości Miszty nie powinno być kości niezgody między polskim a portugalskim klubem. Sytuacja jest klarowna. Istnieje opcja wykupu, która została umieszczona w umowie wypożyczenia, a to obowiązuje do końca tych rozgrywek. Obecnie zagadką jest tylko kwota, jaką będą musieli wyłożyć Portugalczycy za polskiego bramkarza. Definitywny transfer 22-letniego golkipera do silnej ligi portugalskiej na pewno będzie dużym wydarzeniem w polskiej piłce. Przed przenosinami na obczyznę Miszta zaliczył 36 występów w barwach Legii, a w 15 meczach nie dał sobie strzelić gola. W tej chwili jednak byłby w Warszawie trzecim do gry po Kacprze Tobiaszu i Dominiku Hładunie.

Rio Ave podjęło decyzję i skorzysta z opcji wykupu Cezarego Miszty. Temat powinien sfinalizować się do końca maja (w klubie dochodzi do przekształceń w związku ze zmianą właściciela). Dobry czas Miszty – najpierw świetny mecz z Benfiką, teraz transfer.

Wygryzie Jhonatana?

Cezary Miszta był piłkarzem Legii od 2016 roku. W klubie z ulicy Łazienkowskiej jednak nie jest łatwo wywalczyć sobie miejsce między słupkami. Ogromna konkurencja między bramkarzami „Wojskowych” to niezaprzeczalny i bezsporny fakt. Kacper Tobiasz i Dominik Hładun utrudniali Miszczie zaistnienie w polskiej Ekstraklasie, choć ten miał swój moment chwały, gdy za kadencji Czesława Michniewicza bronił w Lidze Europy w obu meczach przeciwko Leicester City oraz SSC Napoli. Później jednak nie grał, a w sezonie 2021/22 oraz rundzie jesiennej 2022/23 występował nawet w III-ligowych rezerwach.

Dlatego zimą trafił na wypożyczenia do Rio Ave. Z tą drużyną uplasował się na 11. pozycji w tabeli. Jeśli rzeczywiście będzie kontynuował grę w Portugalii, jego celem ma być wskoczenie na stałe do bramki kosztem doświadczonego, mającego 33 lata Jhonatana. To może nie być łatwe. Brazylijczyk bronił w 26 spotkaniach ligi portugalskiej i zanotował dziewięć czystych kont. Zanotował też trzeci najwyższy procent obron i uchronił zespół przed co najmniej pięcioma straconymi bramkami wg statystyki expected goals. Zanotował zatem więcej niż solidny sezon.

