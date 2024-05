Zawodnik Mostoles CF nagle zmarł

Mostoles CF to madrycki zespół występujący na poziomie piątoligowym w grupie 7 (Tercera Federación). Właśnie Hiszpania żyje tragedią tego małego klubu, który potwierdził wstrząsające doniesienia. 24-letni piłkarz występujący w Mostoles B zmarł w piątek podczas popołudniowego treningu. Co zrozumiałe, klub ogłosił żałobę i przełożył weekendowe mecze we wszystkich kategoriach.

Nagła śmierć podczas treningu

W tę sobotę Mostoles CF oświadczyło, że ​​jeden z zawodników kategorii seniorów B, 24-letni Mardoche Luzolo Nsimba, zmarł nagle podczas piątkowego treningu na boiskach Soto w Madrycie: Jesteśmy załamani po tragicznej śmierci M.L.N, piłkarza seniorskiej kategorii B podczas piątkowego treningu. Ogłaszamy oficjalnie żałobę, a mecze weekendowe zostały przełożone we wszystkich kategoriach. Spoczywaj w pokoju. Także kluby występujące na wyższym poziomie – choćby AD Alcorcón oraz Rayo Vallecano złożyły swoje kondolencje i wyrazy współczucia.

Klub nie podał dokładnej przyczyny śmierci piłkarza, ale wiadomo, że nastąpiła ona nagle, w piątkowe popołudnie, na treningu. Władze miasta Mostoles przekazały kondolencje rodzinie zmarłego zawodnika za pośrednictwem mediów społecznościowych: Składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie i przyjaciołom. Według informacji lokalnych mediów wszystko wydarzyło się na boisku Andrésa Torrejóna, dokładnie podczas podczas treningu pomiędzy członkami pierwszego zespołu i rezerwami. Zawodnik z Demokratycznej Republiki Konga zemdlał. Zespół medyczny ruszył mu z pomocą, próbując go reanimować. Życia Mardoche’a nie udało się uratować, Został przewieziony do szpitala 12 de Octubre.

🇪🇸 DURANTE ENTRENAMIENTO, FALLECE JUGADOR SENIOR DEL MÓSTOLES CF En sus redes sociales el club de Fútbol de #MóstolesFC dio a conocer el lamentable fallecimiento del jugador de la categoría Senior B, Mardoche Luzolo Nsimba, de 24 años. De acuerdo al comunicado, el fallecimiento… pic.twitter.com/jXvZNmIETh — 𝗧𝗵𝗲 𝗠e𝘅𝗶𝗰𝗼 𝗣𝗼𝘀𝘁 (@MexicoPost) May 18, 2024

Zawodnik pochodzący z Republiki Konga grał w drużynie Mostoleño zaledwie pięć miesięcy. José Prats, kolega z drużyny i bezpośredni świadek wydarzeń, był oburzony, stwierdzając, że gracze i menedżerowie muszą być przygotowani z pierwszej pomocy, a tak w tym przypadku nie było. Zaznaczył, że nikt z nich nie miał wystarczającej wiedzy, by zareagować. Zaprzecza, że opieka medyczna zadziałała w tym przypadku super. Transport do szpitala potrwał jego zdaniem 20 minut:

Drugą rzeczą, która wydaje mi się oburzająca i frustrująca, jest czas dotarcia do szpitala, to około 20 minut… podczas gdy pięć minut od boiska są trzy szpitale. Nie było to z powodu jakichś zawrotów głowy… to był młody chłopak, który leżał nieprzytomny i bez tętna. Przyjechali spóźnieni, a potem nawet nie wiedzieli, gdzie wejść na boisko, zrobili to od tyłu i zmarnowali czas, bo tam nie ma wejścia…

Dwa lata temu piłkarz został zamordowany

W lutym 2022 roku klub piłkarski Mostoleno również przeży łtragedię. Zamordowany został jeden młodych piłkarzy. Chodziło o 15-letniego gracza Jaime Guerrero, który został brutalnie zabity na ulicy Atocha w Madrycie. On grał w kategorii Cadete A drużyny CD Mostoles URJC. Przyjaciele i rodzina Jaime’ego zapewnili po tym haniebnym zdarzeniu, że nie należy on do żadnego gangu i że był z przyjaciółmi, kiedy został przyłapany na bójce pomiędzy dwiema grupami. Niestety doszło do nieszczęścia i nie udało się go uratować.