Koniec sezonu Ligue 1. Sensacyjny uczestnik LM i niebywała walka o baraże

Zakończył się 86. sezon Ligue 1. W ostatniej kolejce dowiedzieliśmy się, kto zagra w fazie ligowej Ligi Mistrzów, a kto będzie musiał przejść eliminacje oraz kto zagra w Lidze Europy i w Lidze Konferencji. Niesamowite rzeczy działy się też na dole tabeli, gdzie Metz i Lorient walczyły o miejsce barażowe.

Emocjonująca walka o baraże

Przed ostatnią kolejką wciąż nie wiadomo było, kto bezpośrednio spadnie do Ligue 2, a kto powalczy jeszcze o utrzymanie w barażach. Zajmujące 17. lokatę Lorient traciło do zajmującego miejsce barażowe Metz trzy punkty, ale miało znacznie gorszy bilans bramkowy, który wynosił -28. W przypadku Metz było to zaś -21. Lorient w ostatniej kolejce mierzyło się jednak ze zdegradowanym Clermont, a Metz z mistrzem kraju – PSG.

Już po 12 minutach PSG prowadziło z Metz 2:0, a Lorient takim samym rezultatem prowadziło do przerwy z Clermont. Wydawało się więc, że PSG ”pomoże” Lorient w walce o utrzymanie, jednak paryżanie w drugiej połowie nie strzelili już ani jednego gola. Lorient zaś wygrało z Clermont 5:0 i doszło do niesamowitej sytuacji, gdyż zrównało się punktami oraz bilansem bramkowym z Metz. O kolejności w tabeli musiał więc zadecydować bilans meczów bezpośrednich, ale również był on równy, bowiem wynosił 4:4. Pod uwagę wzięto więc liczbę strzelonych goli na wyjeździe w meczach bezpośrednich i ta statystyka przemawiała już na korzyść Metz. Choć Metz przegrało u siebie z Lorient 1:2, wcześniej na wyjeździe pokonało drużynę z Bretanii 3:2. Zatem wysoka wygrana 5:0 zdała się na nic.

Przed ostatnią kolejką Lorient miało bilans -7. Strzelili 5 goli, a Metz przegrało z PSG 0:2 Żeby rozstrzygnąć, kto w barażach, a kto spada trzeba było zastosować 5 pkt w regulaminie!! Lorient relegowane z racji na większą liczbę goli straconych u siebie w meczu bezpośrednim. https://t.co/1ezCblEyz6 — Michał Bojanowski (@Bojanowski33) May 19, 2024

Lorient po czterech latach żegna się z Ligue 1, a Metz powalczy o utrzymanie w barażach. W pierwszej rundzie baraży zmierzą się czwarta i piąta drużyna Ligue 2 – Rodez i Paris FC. Zwycięzca tego meczu zagra z trzecią drużyną ligi – Saint-Etienne, po czym wygrany tego starcia zmierzy się w finale baraży z Metz. Warto dodać, że oprócz Lorient z Ligue 1 spadło Clermont (był klub Mateusza Wieteski), a bezpośredni awans do ekstraklasy wywalczyły Auxerre i Angers. Kluby te zatem już po roku wracają do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Sensacyjny uczestnik Ligi Mistrzów

Poza mistrzostwem PSG, przed ostatnią kolejką wicemistrzostwo Francji miało już zapewnione Monaco, a Nicea pozostanie na piątym miejscu i zagra w Lidze Europy. O miejsca 6-8 walczyły Lyon, Lens i Marsylia, a o bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów Lille i Brest. Obie te drużyny miały równą liczbę punktów, ale Lille miał minimalnie lepszy bilans bramkowy.

Brest mierzył się na wyjeździe z Tuluzą i w drugiej połowie podopieczni Erica Roya wreszcie rozwiązali worek z bramkami. W 90. minucie Brest prowadziło 3:0, a Lille równolegle z Niceą 2:1. W tamtej chwili obie ekipy miały równy bilans bramkowy, ale Brest miał jednego strzelonego gola więcej. Lille potrzebowało więc bramki na 3:1, zatem się otworzyło i w doliczonym czasie to Nicea zdobyła trafiła na 2:2. Kilka minut później mogło być nawet 3:2 dla Nicei, ale bramka Daoudy Traore nie została uznana.

Nie dość, że Stade Brest po raz pierwszy w historii zagra w europejskich pucharach, to w dodatku od razu awansowało do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Czwarte Lille musi startować od trzeciej rundy eliminacyjnej tych rozgrywek, gdzie będzie nierozstawione w ścieżce ligowej.

Mais OUI, OUI, OUI !!! 🔴⚪⚔

Direction la 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 !!! #TonnerreDeBrest ⚡ pic.twitter.com/JTxwX6qY8w — Stade Brestois 29 (@SB29) May 19, 2024

Niesamowity come back Lyonu

Szóste w tabeli Lens mierzyło się z Montpellier, siódmy Lyon podejmował u siebie Strasbourg, a Marsylia udała się na wyjazdowe starcie z Le Havre. Lens do przerwy prowadziło 2:0 i wydawało się, że ”zaklepią” oni szóste miejsce. Po przerwie podopieczni Francka Haise’a roztrwonili jednak dwubramkowe prowadzenie i jedynie zremisowali 2:2. Marsylia równolegle wygrała z Le Havre 2:1, ale nawet punkt gwarantował drużynie Przemysława Frankowskiego europejskie puchary.

W 77. minucie Lyon mógł się osunąć na ósme miejsce, lecz rzut karny zmarnował Emanuel Emegha. Wynik 1:1 sprawiał, że Lyon spada na siódme, ale w doliczonym czasie Malik Fofana został zahaczony w polu karnym, a sędzia Eric Wattellier po analizie VAR przyznał OL jedenastkę. Pewnie wykorzystał ją kapitan Lyonu Alexandre Lacazette i ustrzelił pierwszy w tym roku dublet w Ligue 1. Lacazette zakończył ten sezon z 19 bramkami i pod tym względem lepszy był tylko Kylian Mbappe, który zdobył ich 27. Lyon zajmował nawet ostatnie miejsce w lidze – wystarczy spojrzeć poniżej w grafice jak piął się w tabeli.

En infographie, voici le tracé de la FOLLE REMONTÉE de l'OL au classement. 😱↗️ De la dernière place… à l'Europa League. 🚀🇪🇺 HISTORIQUE ! 🤩❤️💙 pic.twitter.com/UoQECYqAE4 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 19, 2024

Rzutem na taśmę Lyon zepchnął na siódme miejsce Lens, które zagra jedynie w eliminacjach Ligi Konferencji. Poza pucharami znalazła się Marsylia, a Lyon pewny jest gry w Lidze Europy. Nawet gdyby podopieczni Pierre’a Sage’a przegrali finał Pucharu Francji, triumf PSG w tych rozgrywkach da awans do Ligi Europy szóstej drużynie w tabeli, czyli właśnie Lyonowi. Droga Lyonu była o tyle niesamowita, że jeszcze po 15 kolejkach zajmowali ostatnie miejsce w tabeli. Odkąd OL przejął Pierre Sage, byli oni ex aequo z PSG najlepiej punktującą drużyną w lidze.

fot. Ligue 1 Uber Eats / YouTube

