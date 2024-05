Aston Villa znów zmienia herb i ogłasza nowego sponsora technicznego

Aston Villa oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie współpracy z Adidasem od nowego sezonu. ”The Villans” zarazem opublikowali nowy herb, który piłkarze nosić będą na koszulkach. Po zaledwie dwóch latach klub zakończył współpracę z firmą Castore, a już po roku dokonał kolejnej zmiany herbu.

Już po raz 15. w ciągu ostatnich 50 lat Aston Villa dokonała zmiany sponsora technicznego. Adidas będzie 13. firmą, która będzie zapewniać sprzęt drużynie. W przeszłości Aston Villa dwukrotnie zawierała umowę z Umbro i Hummelem, a także współpracowała m.in. z Nike, Kappą, Macronem, Under Armour, czy Reebookiem. Od 2022 roku sponsorem technicznym była brytyjska firma, która od kilku lat dostarcza także sprzęt Newcastle, Wolverhampton, Sevilli, czy Bayerowi Leverkusen.

Pierwszy rok współpracy z Aston Villą przebiegał bez zarzutu, ale w sezonie 2023/24 na Castore spadła duża krytyka. Nowe koszulki szybko nasiąkały potem, przez co zaczynały przylegać do ciała i stawały się niewygodne. Piłkarki Aston Villi mówiły nawet o strachu przed noszeniem koszulek. Wystarczy zresztą spojrzeć na kilka zdjęć w poniższym tweecie:

Anticipating the release of an exciting new @adidas kit for the upcoming season, could we argue that the sweat-stained Castore kit will be remembered as a significant aspect of what might be our best season in four decades? And could it even become a collector's item? pic.twitter.com/fgl4ddlfB2

— Punjabi Villans (@PunjabiVillans) April 23, 2024